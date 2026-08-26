Mazlum Abdi duyurdu, ABD’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir an

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Mazlum Abdi’nin YPG/SDG’nin feshedilmesi ve Suriye devlet kurumlarına tam entegrasyonunun duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Barrack, YPG/SDG’nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu “tarihi bir an” olarak nitelendirirken, sürecin ABD Başkanı’nın Orta Doğu Planı kapsamında birleşik bir Suriye hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

“BİRLEŞİK BİR SURİYE ŞEKİLLENİYOR”

Barrack, paylaşımında YPG/SDG’nin devlet kurumlarına entegrasyonunun geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle tarihi bir an.

POTUS’un devam eden Orta Doğu Planı – Sadık bir ortak, ulusal bir çerçeveye adım atıyor ve herkes için birleşik bir Suriye şekilleniyor.

POTUS ’un ileri görüşlü liderliği, SDF’nin Suriye devlet kurumlarına düzenli entegrasyonu için yolu açtı – geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürerek Suriyeli halka ortak geleceklerini şekillendirme fırsatını geri kazandırdı.

Eğitimde Kürtçe’nin tanınması ve değerli ortaklarımız Mazloum Abdi ile Ilham Ahmed’e Suriye hükümeti içinde somut rollerin sağlanması, onların liderliğine, Kürt ortaklarımızın fedakârlıklarına ve bölgesel istikrara yaptıkları yapıcı katkıya hak ettiği saygıyı gösteriyor – dünkü ayrılıkları yarının ortak amacına dönüştürüyor.

İşte gerçek entegrasyonun görünümü bu: Kazananlar ve kaybedenler değil, farklı bakış açılarına sahip eski muhatapların, Suriye’nin egemen ulusunu güçlendirmek için diplomatik bir çözüm tasarlaması. Bir ordu, bir hükümet, bir devlet."