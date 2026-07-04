Yolları zeytin çekirdekleriyle kaplayacaklar!

Dünyanın en büyük zeytin üreticisi olan İspanya, her yıl ortaya çıkan yüzlerce tonluk zeytin atığını çevreci bir teknolojiye dönüştürdü. Barcelona’da hayata geçirilen projeyle zeytin çekirdeklerinden elde edilen biyokömür, asfalt üretiminde kullanılmaya başlandı.

Yollar ve otoyollar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olsa da inşa süreçlerinde ortaya çıkan yüksek karbondioksit emisyonları nedeniyle küresel ısınmayı artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Bu durumun çevre ve kent üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek Barcelona’da önemli bir adım atılarak, yeşil altyapı çalışmalarında yeni bir malzeme üzerinde deneyler yapmaya başladı.

İLK ASFALT TEST SAHASINA DÖKÜLDÜ

Kentte yürütülen 21. Yüzyıl Sokakları projesi, geleneksel asfalt üretiminde kullanılan mineral dolgu malzemelerinin yerine zeytin çekirdekleri ile çam kalıntılarından üretilen biyokömürün kullanılmasını öngörüyor.

Barcelona Belediyesi, BİT Habitat, BIMSA, Katalonya Politeknik Üniversitesi ve çok sayıda endüstriyel ortağı bir araya getiren konsorsiyum, malzemenin gerçek dünya koşullarındaki performansını ölçmek için ilk asfaltı test sahalarına döktü.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Projenin temelinde tarımsal atıkları katma değeri yüksek bir ürüne dönüştüren çevreci bir teknoloji yer alıyor. Sistem yalnızca zeytin çekirdekleri ve çam kalıntılarının yeniden değerlendirilmesini sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda karbonun uzun süre atmosfere salınmasını önleyerek kalıcı biçimde depolanmasına katkı sunuyor. Sürecin işleyişi ise piroliz adı verilen bir yönteme dayanıyor. Zeytin çekirdekleri ve çam kalıntıları, oksijenin bulunmadığı kontrollü bir ortamda çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakılıyor. Bu işlem sonucunda, kimyasal açıdan son derece kararlı ve yüksek karbon içeriğine sahip biyokömür elde ediliyor. Üretilen biyokömür, asfalt karışımına eklendiğinde yol kaplamalarının ihtiyaç duyduğu dayanıklılık, sağlamlık ve mekanik performansı korurken, aynı zamanda çevresel etkilerin azaltılmasına da katkı sağlıyor.



Proje henüz başlangıç aşamasında olduğundan uzman ekipler, yeni asfalt yüzeyinin yoğun trafiğe, ani sıcaklık değişimlerine ve zorlu hava koşullarına nasıl tepki verdiğini gün gün not ediyor. Geniş çaplı üretime geçmeden önce malzemenin geleneksel asfalt kadar güvenli ve uzun ömürlü kaldığını kesin olarak kanıtlamak gerekiyor.