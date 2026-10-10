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Yine kazanamayan ABD Başkanı Trump: Norveç yozlaşmış 8 Nobel almalıydım

ABD Başkanı Donald Trump, New York eyaletinin Onondaga County merkezi Syracuse'daki mitingde "Norveç yozlaşmış. Nobel Ödülü'nü almadığım için utanç verici. Bir tane değil, sekiz tane almalıydım" dedi.

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Yine kazanamayan ABD Başkanı Trump: Norveç yozlaşmış 8 Nobel almalıydım

ABD Başkanı Donald Trump, New York eyaletinin Onondaga County merkezi Syracuse'da düzenlenen mitingde konuştu. Trump, Nobel Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'a verilmesini eleştirdi. Pillay, Birleşmiş Milletler'in beşinci İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapmış ve İsrail'i savaş suçlarıyla suçlamıştı. Trump, Pillay için "kimsenin duymadığı biri" dedi.

TRUMP: NORVEÇ YOZLAŞMIŞ, NOBEL ÖDÜLÜ'NÜ ALMALIYDIM

Trump, Syracuse'daki mitingde Nobel Ödülü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Norveç yozlaşmış. Nobel Ödülü'nü almadığım için utanç verici. Bir tane değil – sekiz tane almalıydım." ifadelerini kullandı.

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TRUMP'TAN PILLAY'A ELEŞTİRİ

Trump, Nobel Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'a verilmesini eleştirdi. Pillay, Birleşmiş Milletler'in beşinci İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yaptı ve İsrail'i savaş suçlarıyla suçladı. Trump, Pillay için "kimsenin duymadığı biri" dedi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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