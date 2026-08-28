Yardım konvoyuna saldırıyı emreden İsrailli albaydan “pişman değilim” açıklaması

Gazze’de insani yardım faaliyetleri yürüten Dünya Merkez Mutfağı’nın (WCK) 7 çalışanının öldürüldüğü saldırıya ilişkin yeni bir açıklama gündeme geldi. İsrail ordusunda görev yapan ve saldırının ardından görevden alınan Albay Nochi Mendel, saldırı kararının sorumluluğunun kendisine ait olduğunu söyledi.

"EMRİ BEN VERDİM"

ABC News’e konuşan Mendel, 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşen saldırı öncesinde WCK konvoyuna yönelik operasyon emrini kendisinin verdiğini açıkladı. Ekim 2025’te gerçekleştirilen ve aradan geçen sürenin ardından yayımlanan röportajda İsrailli albay, operasyon sırasında yardım görevlilerinin hedef alınmasını amaçlamadıklarını öne sürdü.

Mendel, buna rağmen saldırı kararından geri adım atmadı. “Yaptığım şey için üzgün değilim” diyen İsrailli komutan, o gece verdiği kararlardan da pişmanlık duymadığını belirtti.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA ÇAĞRISI

İsrailli albayın savunmasına göre saldırı öncesinde yardım konvoyundaki araçlardan birine silahlı bir kişinin girdiğine ilişkin tespit yapıldı. Mendel, söz konusu değerlendirme doğrultusunda operasyon kararının alındığını savundu.

Ancak WCK cephesi, Mendel’in anlatımını kesin bir dille reddetti. Kuruluşun sözcüsü, saldırının sorumluluğunu taşıyan bir kişinin ortaya attığı iddiaların güvenilir kabul edilemeyeceğini belirterek, olayla ilgili tam ve bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısını yineledi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırı, Nisan 2024’te WCK’nin Gazze’de yürüttüğü yardım çalışmaları sırasında gerçekleşmiş ve kuruluşun 7 çalışanı hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu olayın ardından kendi soruşturmasını yürütmüş, soruşturmada operasyon sırasında bazı eksiklikler bulunduğunu kabul etmişti. Buna karşın ordu, komutanların aldığı kararların ceza hukuku kapsamında suç teşkil etmediği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mendel’in yıllar sonra yaptığı açıklama, saldırının nasıl ve hangi gerekçeyle gerçekleştirildiğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. WCK ise İsrail’in yürüttüğü değerlendirmelerin ötesine geçilerek bağımsız bir soruşturma yapılmasını istiyor. (AA)