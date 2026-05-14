Yakıt sıfırlandı, ülke karanlığa gömüldü! Küba'da protestolar büyüyor

Küba’nın başkenti Havana’da enerji krizi kritik seviyeye ulaştı. ABD’nin uzun süredir devam eden yakıt ambargosu ve küresel enerji piyasasındaki dalgalanmalar, ülkedeki yakıt tedarikini neredeyse tamamen durma noktasına getirdi.

Son günlerde şehir genelinde elektrik kesintilerinin 20 ila 22 saate kadar uzadığı belirtilirken, günlük yaşam ciddi şekilde aksadı. Elektrik olmadan geçen uzun saatler, hem evlerde hem de kamusal alanda büyük bir huzursuzluk yarattı.

TEPKİLER SOKAKLARA TAŞTI

Kentte biriken gerilim, sokaklara da yansıdı. Havana’nın farklı bölgelerinde toplanan yüzlerce kişi, yolları çöplerle kapatarak ve tencerelere vurarak tepkilerini dile getirdi. Göstericiler, “Işıkları açın!” sloganlarıyla yetkililere çağrıda bulundu.

Enerji Bakanı Vicente de la O, devlet medyasına yaptığı açıklamada ülkenin yakıt stoklarının tamamen tükendiğini belirterek, “Elimizde hiçbir dizel veya akaryakıt rezervi kalmadı” ifadelerini kullandı. Bakan, elektrik şebekesinin “kritik” seviyede olduğunu vurguladı.

Açıklamada, elektrik kesintilerinin bu hafta içinde belirgin şekilde arttığı ve başkentin büyük bölümünün neredeyse günün tamamını karanlıkta geçirdiği ifade edildi.

ENERJİ KRİZİ ARTIYOR

Küba yönetimi, yakıt temini için uluslararası düzeyde görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, artan küresel petrol ve taşımacılık maliyetlerinin süreci zorlaştırdığına dikkat çekti. Hükümet yetkilileri, “Küba, yakıt satmaya hazır tüm ülkelere açıktır” mesajını verdi.

Gıda, ilaç ve yakıt kıtlığının da hissedildiği ülkede, enerji krizinin toplumsal baskıyı daha da artırmasından endişe ediliyor.