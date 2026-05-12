Abluka sertleşti, Trump konuştu! “Küba yardım talep ediyor”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayla Küba yönetimini hedef aldı. Havana hükümetinin zor durumda olduğunu savunan Trump, ülkenin ekonomik ve siyasi olarak giderek kötüleştiğini ileri sürdü.

Paylaşımında Cumhuriyetçi çevrelerin uzun süredir Küba konusunda sessiz kaldığını söyleyen Trump, “Hiçbir Cumhuriyetçi bana Küba hakkında konuşmadı. Küba başarısız bir ülke ve sadece tek bir yöne gidiyor: aşağıya” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Küba’nın ABD’den yardım istediğini iddia ederek, “Yardım talebinde bulundular. Görüşeceğiz” dedi. Ancak ABD Başkanı, söz konusu talebin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

BASKILAR ARTIYOR

Trump’ın açıklamaları, Washington ile Havana arasındaki ilişkilerin yeniden sertleştiği bir döneme denk geldi. ABD yönetimi son aylarda Küba’ya yönelik ekonomik baskıyı artırırken, özellikle enerji ve yakıt sevkiyatlarına yönelik kısıtlamaların ülke ekonomisini daha da zorladığı belirtiliyor.

Uzun süredir ekonomik kriz, enerji kesintileri ve temel ihtiyaç ürünlerindeki sıkıntılarla mücadele eden Küba’da, ABD yaptırımlarının etkisinin giderek daha fazla hissedildiği ifade edildi. Trump’ın son çıkışı ise iki ülke arasında yeni bir diplomatik gerilim dalgasının habercisi olarak değerlendirildi.