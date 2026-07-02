Washington geri adım attı! Irak'a nakit dolar akışı yeniden açıldı

Irak ile ABD arasında aylardır devam eden nakit dolar sevkiyatı krizinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, nisan ayında durdurduğu Irak'a yönelik nakit dolar transferlerini yeniden başlattı. Buna karşın iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğine yönelik bazı kısıtlamaların ise sürdüğü ifade edildi.

ABD merkezli The New York Times gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Irak Başbakanlığı Sözcüsü Haydar el-Abudi, ülkeye nakit dolar sevkiyatlarının yeniden başladığını açıkladı. El-Abudi, transferlerin yeniden hayata geçirildiğini doğrularken, Başbakan'ın mali danışmanı Muzhar Muhammed Salih de sevkiyatların yeniden başlatıldığını teyit etti.

500 MİLYON DOLARLIK SEVKİYAT DURDURULMUŞTU

ABD yönetimi, nisan ayında Irak'a gönderilmesi planlanan yaklaşık 500 milyon dolarlık nakit dolar transferini askıya almıştı. Washington, bu kararın arkasında İran destekli silahlı grupların faaliyetlerinin bulunduğunu belirtmiş ve Bağdat yönetimine baskıyı artırmak amacıyla bazı güvenlik iş birliği programlarını da durdurmuştu.

GÜVENLİK ALANINDAKİ KISITLAMALAR SÜRÜYOR

The New York Times'ın haberine göre, nakit dolar sevkiyatının yeniden başlamasına rağmen ABD'nin Irak güvenlik kurumlarına yönelik iş birliği ve finansman desteğini askıya alan uygulamaları henüz kaldırılmadı. Güvenlik alanındaki bu kısıtlamaların yürürlükte kalmaya devam ettiği ifade edildi.

İRAN SAVAŞI SONRASI GERİLİM

Söz konusu adımlar, İran savaşı sonrasında bölgede tansiyonun yükseldiği dönemde gündeme gelmişti. ABD yönetimi, İran destekli milisleri Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki ABD Başkonsolosluğu başta olmak üzere Irak'taki Amerikan diplomatik temsilciliklerine ve diğer ABD tesislerine yönelik tekrarlanan saldırılardan sorumlu tutmuştu.

Washington'un güvenlik gerekçesiyle uyguladığı baskıya rağmen nakit dolar sevkiyatını yeniden başlatması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, güvenlik alanındaki yaptırımların devam etmesi ise ABD'nin Bağdat üzerindeki baskısını tamamen sona erdirmediğine işaret ediyor.