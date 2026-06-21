Irak Meclis Başkanı'nın misafirhanesinin yakınına İHA düştü

Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi'nin Enbar vilayetinde bulunan misafirhanesinin yakınlarına bir insansız hava aracı (İHA) düştü.

Düşen hava aracının çevredeki otluk alanda yangına yol açtığı bildirilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar meydana gelmediği açıklandı.

"İHA PATLAYICI MADDE TAŞIMIYORDU"

Olayın ardından Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Enbar'ın Germe ilçesinde Meclis Başkanı'nın misafirhanesine yakın bir noktaya düşen İHA'nın küçük boyutlu olduğu belirtildi.

Hava aracının düştüğü bölgedeki otluk alanda çıkan yangının önemli bir zarara yol açmadığı vurgulanırken, söz konusu İHA'nın patlayıcı madde taşımadığı aktarıldı.

MENZİLİ SINIRLI VE YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKSIZ

Güvenlik kaynakları, düşen bu tip hava araçlarının teknik özelliklerine dair de bilgi paylaştı. Bu tarz küçük İHA'ların menzilinin 750 metreyi aşmadığı ve yüksek sıcaklıklar altında hızla yanabildiği kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik güçleri, istihbarat birimleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin olayla ilgili gerekli araştırmaları başlattığı ve konuyla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (AA)