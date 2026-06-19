Karadeniz'de bir İHA daha bulundu

Bartın’ın Amasra ilçesinde sahile vuran parçalanmış bir insansız hava aracı (İHA), güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Olay, Çakraz Sahili’nde meydana geldi. Sahilde bulunan vatandaşlar, dalgaların kıyıya sürüklediği ve parçalanmış halde olduğu görülen İHA’yı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ile jandarma bomba imha uzmanları tarafından sahilde detaylı çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan ilk incelemelerde İHA’nın hangi ülkeye ya da kuruma ait olduğu tespit edilemezken, cihaz güvenlik önlemleri kapsamında jandarma tarafından muhafaza altına alındı.

Yetkililer, menşei henüz belirlenemeyen İHA’nın kapsamlı teknik incelemeye tabi tutulacağını, bu amaçla Ankara’ya gönderileceğini bildirdi.

Bartın'da bir süredir sahile İHA'ların vurması Ukrayna-Rusya savaşına ait olabileceği şüphelerini arttırdı.