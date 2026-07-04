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Halk TV Dünya Venezuela'daki deprem faciasında kayıplar artıyor: Ölü sayısı 2645'e yükseldi

Venezuela'daki deprem faciasında kayıplar artıyor: Ölü sayısı 2645'e yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e yükseldi. Ülkenin Enformasyon Bakanlığı, depremlerde 12 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi.

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Venezuela'daki deprem faciasında kayıplar artıyor: Ölü sayısı 2645'e yükseldi

Venezuela Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da ülkeyi vuran iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e ulaştı. Depremlerde 12 binden fazla kişi yaralanırken, 15 bin kişi evsiz kaldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, enkaz altında kalanların kurtarılması için seferberliğin sürdüğünü bildirdi. Yardım ekipleri bölgeye sevk edilmeye devam ederken, depremin vurduğu kentlerde binlerce bina çöktü. Enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

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NE OLMUŞTU?

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerin merkez üssü ülkenin Yaracuy eyaleti olarak belirlenmişti. Depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün yapılan açıklamada ölü sayısı 2 bin 295, yaralı sayısı 11 bin olarak duyurulmuştu. Bugün açıklanan yeni verilerle birlikte ölü sayısının 2 bin 645'e, yaralı sayısının ise 12 bini geçtiği bildirildi. Depremlerde yaklaşık 68 bin kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyordu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremlerin ardından ülkede 4,8 büyüklüğünde bir artçı depremin daha yaşandığını duyurmuştu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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