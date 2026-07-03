Venezuela'da yıkım büyüyor! Deprem sonrası kritik bilanço açıklandı

Venezuela'nın kuzeyini peş peşe vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkedeki insani kriz derinleşmeye devam ediyor. Başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü'nde basın toplantısı düzenleyen Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, afetin bilançosuna ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Rodriguez'in açıkladığı son rakamlara göre, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 595'e yükselirken, yaralı sayısı ise 12 bin 400'e ulaştı. Arama-kurtarma faaliyetlerinin hem yerel ekipler hem de uluslararası destekle aralıksız sürdüğünü belirten Rodriguez, 33 farklı ülkeden gelen ekiplerin enkaz bölgelerinde görev yaptığını ifade etti.

TÜM KURUMLAR SEFERBER EDİLDİ

Yetkililer, depremlerin meydana geldiği günden bu yana yürütülen çalışmalarda 6 bin 462 kişinin enkaz altından sağ olarak çıkarıldığını bildirdi. Rodriguez, ilk saatlerden itibaren devletin tüm kurumlarının seferber edildiğini belirterek, depremin ardından yalnızca birkaç saat içinde olağanüstü tedbirleri içeren kararname yayımlandığını, sivil savunma birimleri ile kamu kurumlarının hızla afet bölgelerine yönlendirildiğini söyledi.

"GEÇ MÜDAHALE" İDDİALARINA SERT YANIT

Son günlerde gündeme gelen "Yardımlar gecikti" ve "Müdahale yetersiz kaldı" yönündeki eleştirilere de yanıt veren Rodriguez, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Devletin bütün imkanlarını ilk andan itibaren devreye aldığını dile getiren Rodriguez, afet ortamında bu tür suçlamaların toplumu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

Rodriguez, hiç kimsenin yardım ekiplerinin bölgeye girişinin engellendiğini ya da afetzedelere yardım ulaştırılmadığını söyleyemeyeceğini ifade ederek, öncelikli hedeflerinin siyasi ayrım gözetmeksizin mümkün olan en fazla insanın hayatını kurtarmak olduğunu vurguladı.

Sahada güvenlik güçleri ile arama-kurtarma ekiplerinin bulunmadığı yönündeki iddiaları da reddeden Venezuela lideri, bu söylemlerin kasıtlı şekilde oluşturulmuş bir kara propaganda olduğunu öne sürdü.

DİPLOMATİK TEMASLAR

Depremlerin ardından ilk resmi açıklamanın İçişleri Bakanı Diosdado Cabello tarafından yapıldığını hatırlatan Rodriguez, emniyet teşkilatı ve askeri birliklerin süratle afet bölgelerine sevk edilmesi talimatının da ilk saatlerde verildiğini kaydetti.

Uluslararası dayanışmaya da değinen Rodriguez, deprem felaketinin ardından yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında ilk saatlerde 72 devlet ve hükümet başkanından destek telefonu aldığını açıkladı.

12 BİNİN ÜSTÜNDE KİŞİ EVSİZ KALDI

Öte yandan Venezuela basınında yer alan resmi bilgilere göre deprem nedeniyle evlerini kaybedenlerin sayısı 12 bin 841'e ulaştı. Hükümet, afetzedelerin barınma sorununu çözmek amacıyla yeni bir konut programı hazırlarken, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez daha önce yaptığı açıklamada, evsiz kalan tüm vatandaşlara yıl sonuna kadar yeni konut tahsis edileceği sözünü vermişti.