Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor! Depremde can kaybı 2 bini aştı

Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından acı bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürerken, yetkililer ölü ve yaralı sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yaptığı açıklamada deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiğini duyurdu. Rodriguez, 11 binden fazla kişinin yaralandığını ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremlerin en çok etkilediği bölgelerde çok sayıda bina yıkılırken, altyapıda da ciddi hasar meydana geldi. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, ekiplerin ulaşmakta güçlük çektiği noktalarda can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, depremzedeler için geçici barınma alanlarının oluşturulduğunu, temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, uluslararası destek çağrılarının da devam ettiği ifade edildi. (DHA)