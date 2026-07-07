Venezuela'da ölü sayısı yükseliyor: Evsiz sayısı 17 bine çıktı

Venezuela yetkilileri tarafından yapılan güncel açıklamaya göre, 25 Haziran'da ülkeyi vuran iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 535'e ulaştı. Depremlerde 16 bin 740 kişi yaralanırken, 17 binin üzerinde kişi evsiz kaldı.

YARALI SAYISI 16 BİN 740, EVSİZ SAYISI 17 BİNİ AŞTI

Yetkililer, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, enkaz altında kalanların kurtarılması için seferberliğin devam ettiğini bildirdi. Yardım ekipleri bölgeye sevk edilmeye devam ederken, depremin vurduğu kentlerde binlerce bina çöktü. Kimlik tespit çalışmaları da sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da 25 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerin merkez üssü ülkenin Yaracuy eyaleti olarak belirlenmişti. Depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, daha önce yapılan açıklamalarda ölü sayısı 3 bin 342, yaralı sayısı 16 bin 470, evsiz sayısı ise 17 bin 345 olarak duyurulmuştu. Bugün açıklanan yeni verilerle birlikte ölü sayısının 3 bin 535'e, yaralı sayısının 16 bin 740'a yükseldiği, evsiz sayısının ise 17 binin üzerinde olduğu bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremlerin ardından ülkede 4,8 büyüklüğünde bir artçı depremin daha yaşandığını duyurmuştu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı. La Guaira, felakette en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri olarak öne çıkıyor.