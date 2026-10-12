Vatikan Papa Leo'nun ameliyat olacağını açıkladı

Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre, 71 yaşındaki Papa 14. Leo’nun akciğerinde nodüler lezyon bulundu. Papa, pazar günü öğle vakti kutsaması sırasında yaptığı konuşmada, doktorların lezyonu sağlık kontrolleri sırasında keşfettiğini söyledi. Lezyonun erken evrede ve “sınırlı” olduğu belirtildi.

PAPA: DOKTORLAR HAREKETE GEÇMENİN EN İYİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Papa 14. Leo, “Doktorlar harekete geçmenin en iyisi olduğuna inanıyor; ben de onların tavsiyesine uyarak ameliyatla aldırmaya karar verdim.” dedi. Papa, “Manevi desteğiniz için teşekkür ederim ve dualarınıza kendimi emanet ediyorum.” ifadelerini kullandı. Açıklamasını pazar günü öğle vakti kutsaması sırasında yaptı.

VATİKAN: AMELİYAT HAFTANIN İLK GÜNLERİNDE YAPILACAK

Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın ne zaman hastaneye yatırılacağını açıklamadı ancak ameliyatın haftanın “ilk günlerinde” yapılacağını bildirdi. Papa’nın Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi edilmesi bekleniyor. Hastanede Papa için özel bir daire bulunuyor.

İYİLEŞME SÜRESİ BİR HAFTA

Vatikan, Papa 14. Leo’nun iyileşme süresinin bir hafta sürmesinin beklendiğini açıkladı. Lezyonun erken evrede ve sınırlı olduğu, doktorların ameliyat kararını bu nedenle aldığı belirtildi. Papa 14. Leo, 71 yaşında.