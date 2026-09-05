Uyuşturucu etkisinde onlarca yolcuyu yaralayan pilot kovuldu

Air India, 4 Ağustos'ta meydana gelen ve 24 kişinin yaralandığı uçuşta görev yapan pilotun, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından iş akdini feshetti. Havayolu şirketi, güvenlik ve yasal gerekliliklere yönelik ihlallere karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını açıkladı.

UÇUŞTA ANİ İRTİFA KAYBI

NDTV kanalının haberine göre, AI2379 sefer sayılı uçak, Tayland'ın Phuket Adası'ndan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giderken yaklaşık 300 fitlik (yaklaşık 92 metre) ani irtifa kaybı yaşamıştı. Olayda 24 kişi yaralanmıştı.

HİDROLİK SİSTEMLERDE ARIZA

Uçak Kazaları Araştırma Bürosu'nun ön soruşturma raporuna göre, 145 kişiyi taşıyan uçak 36 bin fit (yaklaşık 11 kilometre) irtifada seyir halindeyken üç hidrolik sisteminin de neredeyse eş zamanlı olarak devre dışı kaldığı belirlendi. Raporda, hidrolik sistemlerdeki kaybın otomatik pilotun devre dışı kalmasına yol açtığı ve bu durumun kısa süreli bir stall uyarısını tetiklediği kaydedildi.

PİLOTA UYUŞTURUCU TESTİ VE İŞTEN ÇIKARILMA

Havayolu şirketi, olayın ardından pilota uygulanan uyuşturucu testinin pozitif çıktığını belirterek, "Air India'nın güvenlik, uçuşa elverişlilik veya yasal gerekliliklere yönelik ihlallere karşı sıfır tolerans politikası" doğrultusunda pilotun iş akdine derhal son verildiğini açıkladı.

(AA)