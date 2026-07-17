Ülkenin kasası boşalınca Olimpiyat madalyasından gazi nişanına kadar 227 ton altını halktan aldılar

Asya mali krizi sırasında döviz rezervleri tükenen Güney Kore'de, IMF borcunun ödenmesi amacıyla sivil bir altın toplama kampanyası yürütüldü. Milyonlarca vatandaşın katıldığı bu hamleyle toplanan 227 ton altın, ülkenin dış borç yükümlülüklerini planlanandan önce kapatmasında rol oynadı.

KRİZ MÜCADELESİ İÇİN ALYANS VE MADALYALARI TOPLADILAR

Güney Kore, 1998 yılında yaşanan Asya mali krizi nedeniyle IMF ile 58 milyar dolarlık bir kurtarma paketi anlaşması imzaladı. Anlaşmanın ardından ülkenin boşalan döviz rezervlerini desteklemek amacıyla 5 Ocak 1998 tarihinde resmi olarak bir sivil altın toplama kampanyası başlatıldı.

KBS televizyon kanalının öncülüğünde yürütülen ve yaklaşık 4 ay süren kampanya kapsamında, 3,51 milyon vatandaş evlerindeki ziynet eşyalarını banka şubelerine teslim etti.

Ülkedeki hanelerin yaklaşık yüzde 23'ünün katıldığı bu harekete din adamları da destekte bulundu. Katolik din adamı Kardinal Stephen Kim Sou-hwan da 1969 yılında aldığı altın haçı devlete vererek seferberliğe katıldı. Vatandaşlar düğün yüzükleri, geleneksel bebek yüzükleri, askeri nişanlar ve olimpiyat madalyaları gibi kişisel eşyalarını bu süreçte teslim etti.

TOPLANAN ALTINLAR ERİTİLEREK DIŞ PAZARA SATILDI

Kampanya boyunca toplanan 227 ton altın, eritilerek külçe haline getirildi. Bu külçeler uluslararası pazarlara ihraç edilerek satıldı ve elde edilen gelir dolara çevrildi. Bu operasyon sonucunda toplam 2,13 milyar dolarlık bir kaynak yaratıldı ve bu miktar IMF borcunun ödenmesinde kullanıldı.

Yaratılan bu kaynak, 58 milyar dolarlık toplam kurtarma paketinin yaklaşık yüzde 3,7'sine denk geldi. Ülkedeki bu hareket, 1907 yılında Kore İmparatorluğu döneminde Japonya'ya olan borçları ödemek için yapılan tarihsel bağış kampanyası geleneğine dayandırıldı.

REFORMLARLA BİRLİKTE BORÇ ERKEN KAPANDI

Ekonomik krizin aşılması ve döviz krizinin kontrol altına alınması sadece toplanan altınlarla sınırlı kalmadı. Kampanya dönemi ve sonrasında IMF anlaşmasının bir parçası olarak kurumsal yeniden yapılanmalar, yabancı yatırımların önünün açılması, mali düzeltmeler ve iş gücü piyasası reformları gibi yapısal dönüşümler de uygulandı.

Uygulanan bu köklü ekonomik yapısal reformlar ve altın kampanyasıyla sağlanan finansal girdiler sayesinde Güney Kore, IMF'ye olan borcunu Ağustos 2001'de kapattı. Böylece ülkenin borç yükümlülüğü, öngörülen plandan yaklaşık 3 yıl önce sonlanmış oldu.