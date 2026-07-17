Dev bankadan altın uyarısı: Biriktirin ama nasıl?

HSBC tarafından yayımlanan güncel değerlendirmede altın piyasasına yönelik dikkat çeken öngörüler paylaşıldı.

Banka, altın fiyatlarının portföy çeşitlendirme aracı olma özelliğini koruduğunu ancak mevcut fiyat hareketlerinin büyük ölçüde ABD tahvil faizleri tarafından belirlendiğini ifade etti.

"GÜVENLİ LİMAN" İŞLEVİ ZAYIFLADI

Raporda, yatırımcı talebi ve doların zayıflamasının etkisiyle altının ocak ayı sonunda ons başına yaklaşık 5.598 dolarla tarihi zirvesini gördüğü anımsatıldı. Ancak nisan ayında Ortadoğu'da yaşanan çatışmaların, "güvenli liman" talebini beklentilerin aksine artırmadığı ve altın fiyatlarının yükselmek yerine gerilediği vurgulandı.

HSBC analizine göre, 2026 yılında altın, hisse senedi piyasalarına karşı koruma sağlayan bir varlık olma özelliğini önceki yıllara kıyasla çok daha az gösterdi. Raporda, altının bu yıl büyük ölçüde hisse senedi piyasalarıyla paralel hareket ettiği ve bu nedenle piyasa dalgalanmalarına karşı koruma işlevinin zayıfladığı belirtildi.

YÜKSEK FAİZ VE DOLAR BASKISI

HSBC'nin öngörülerine göre, yüksek reel faizler ve güçlü dolar, altının kısa vadede belirli bir fiyat aralığında sıkışıp kalmasına neden oluyor. Raporda, ABD tahvil faizlerinin yükselmesinin, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdığı ve bunun da altın fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu vurgulandı.

ORTA VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Kısa vadeli tüm bu baskılara rağmen banka, orta ve uzun vadede altına yönelik olumlu görüşünü koruduğunu açıkladı. Portföy çeşitlendirme ihtiyacının devam etmesi, merkez bankalarının altın alımları ve altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) süren girişlerin fiyatları destekleyeceğini ifade eden banka, yıl sonuna kadar altın fiyatlarında ilave yükseliş beklendiğini kaydetti.