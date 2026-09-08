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Halk TV Dünya Uçuşlar durma noktasına geldi! Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi

Uçuşlar durma noktasına geldi! Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi

İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow’da hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza uçuş trafiğini aksattı. Bazı uçaklar havada bekletilirken, bazı seferler başka havalimanlarına yönlendirildi.

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Uçuşlar durma noktasına geldi! Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi

İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow’da hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle uçuşlarda ciddi aksamalar meydana geldi. Kalkışların büyük ölçüde durmasıyla havalimanındaki trafik yoğunluğu arttı. Arızanın, İngiltere’nin hava trafik hizmetlerini yürüten NATS’ın uçuş işlem sisteminde meydana geldiği belirtildi. Kesinti, İngiltere saatiyle yaklaşık 12.48’de (TSİ 14.48) başladı.

Uçuşlar durma noktasına geldi! Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi - Resim : 1

PİST VE APRONLAR DOLDU

Havalimanı yönetimi, ilk açıklamasında arızadan öncelikle kalkış yapan seferlerin etkilendiğini, iniş yapan uçakların ise o sırada sorun yaşamadığını duyurdu.

Kalkışların durması nedeniyle pist ve apronlardaki uçak sayısının artması, havalimanının kapasitesinin daha da daralmasına yol açtı. Avrupa hava sahasını koordine eden Eurocontrol da Heathrow’u belirli bir süre inişlere kapalı olarak gösterdi.

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UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Arıza nedeniyle bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazıları ise başka havalimanlarına yönlendirildi. Yolcular da yaşanan aksaklık nedeniyle hem uçaklarda hem de terminallerde saatlerce beklemek zorunda kaldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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