Denize yapılan havalimanı batıyor! Japon mühendisler hata yaptı

Japonya'nın Osaka Körfezi'nde deniz doldurularak inşa edilen Kansai Uluslararası Havalimanı, dünyanın en dikkat çekici mühendislik projeleri arasında gösterilse de yıllardır devam eden zemin çökmesiyle gündemde. 1994 yılında hizmete giren havalimanında, yapay adaların beklenenden fazla çöktüğü belirtiliyor.

DENİZE YAPILAN HAVALİMANI BATIYOR!

Mühendisler, havalimanının inşa edildiği ilk günden bu yana zemindeki hareketleri düzenli olarak takip ediyor. Son ölçümlere göre birinci yapay adada inşaatın başlangıcından bu yana ortalama 13,7 metre, ikinci yapay adada ise yaklaşık 17,7 metre çökme meydana geldi.

Buna karşın günümüzde çökme hızının önemli ölçüde yavaşladığı ve ilk adada yıllık yaklaşık 5 santimetre seviyesine gerilediği ifade ediliyor.

JAPON MÜHENDİSLER HATA YAPTI

Kansai Havalimanı, denizin ortasında oluşturulan iki yapay ada üzerine kuruldu. İnşaat sırasında milyonlarca metreküp kaya ve toprak kullanılarak adalar oluşturulurken, deniz tabanındaki kalın kil tabakasının zaman içinde sıkışacağı proje aşamasında öngörüldü.

Bu nedenle mühendisler zemini güçlendirmek amacıyla milyonlarca kum drenajı kullandı ve terminal binaları ile pistleri uzun yıllar sürecek oturmaya göre tasarladı. Havalimanı yönetimi de zemindeki değişimleri sürekli ölçerek ihtiyaç duyulan alanlarda yükseltme çalışmaları gerçekleştiriyor.

DENİZ DUVARLARI YÜKSELTİLİYOR

2018 yılında Japonya'yı etkileyen Jebi Tayfunu sırasında deniz suyunun havalimanına ulaşması üzerine koruma önlemleri artırıldı. Bu kapsamda çevredeki deniz duvarları yükseltilirken, yeni taşkın önleme sistemleri devreye alındı ve pist seviyelerinin kademeli olarak yükseltilmesine başlandı.

Yetkililer, yapay adaların uzun yıllar boyunca yavaş da olsa çökmeye devam edeceğini kabul ediyor. Bu nedenle Kansai Uluslararası Havalimanı'nda zemin hareketleri düzenli olarak izlenirken, gerekli görülen noktalarda güçlendirme ve yükseltme çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü belirtiliyor.