Üç kız çocuğuna bıçaklı saldırı: 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi

Almanya'nın Heidelberg kentinde iki kız kardeşe yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili 14, 16 ve 17 yaşlarındaki üç şüpheli tutuklandı.

Polis ve savcılığın açıklamasına göre olay, Heidelberg'deki Bismarckplatz Meydanı'nda taraflar arasında çıkan sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi.

İddiaya göre üç şüpheli, önce 18 yaşındaki genç kadını darbederek yere düşürdü ve bilincini kaybetmesine neden oldu. Ardından mağdura bıçakla saldıran şüphelilerin, genç kadının yüzünde derin kesiler ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları oluşmasına neden olduğu belirtildi. Ağır yaralanan genç kadının kafa travması geçirdiği ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ablasını kurtarmaya çalışan 15 yaşındaki kız kardeşin de yüzünden yaralandığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin saldırının ardından yerde yaralı halde bulunan iki kız kardeşle alay ettiği iddia edildi.

Heidelberg Sulh Ceza Mahkemesi, üç şüpheli hakkında "birlikte işlenen tehlikeli yaralama" ve "ağır yaralama" suçlamalarıyla tutuklama kararı verdi.

Saldırının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürerken, yetkililer olayın ayrıntılarıyla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi. (ANKA)