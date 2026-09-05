Üç çocuğunu öldüren anne beraat edecek mi? ABD çıkmaza girdi

ABD’nin Massachusetts eyaletinde üç çocuğunu öldürmekle suçlanan 36 yaşındaki Lindsay Clancy’nin davasında jüri çıkmaza girdi.

Altı hafta süren duruşmaların ardından jüri üyeleri, yedi gün boyunca 40 saatten fazla müzakere etti. Jüri, üç kez ortak bir karara ulaşamadığını mahkemeye bildirdi.

Hakim William Sullivan, cuma günü yaptığı değerlendirmede jürinin artık karar veremeyeceğine hükmederek yargılamayı geçersiz ilan etti ve jüri üyelerini görevden aldı.

JÜRİ OYBİRLİĞİNE ULAŞAMADI

ABD hukukunda suçlu kararı verilebilmesi için jürinin sanığın suçluluğuna makul şüphenin ötesinde ve oybirliğiyle kanaat getirmesi gerekiyor.

Clancy’nin davasında bu koşul sağlanamayınca mahkeme süreci sonuçlandırılamadı. Jürinin kilitlenmesi, Clancy’nin suçsuz bulunduğu ya da savcılığın suçlamalarını kanıtladığı anlamına gelmiyor.

Savcılığın bundan sonraki adımı 29 Eylül’de yapılacak duruşmada belli olacak. Savcıların Clancy’nin yeniden yargılanmasını istemesi veya tarafların bir anlaşmaya varması seçenekler arasında bulunuyor.

Clancy, aynı cinayet suçlamaları kapsamında tutulmaya devam edecek ve halen kaldığı ruh sağlığı merkezinde bulunacak.

SAVUNMADAN JÜRİ ÜYESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ

Cuma günkü duruşmada Clancy’nin avukatı Kevin Reddington, jüri üyelerinden birinin heyetten çıkarılmasını talep etti.

Jüri başkanı, bir gün önce mahkemeye gönderdiği notta, üyelerden birinin “makul şüphe” konusunda hakimin verdiği hukuki talimatlara uymadığını bildirmişti.

Reddington, söz konusu kişinin jüri heyetinden çıkarılmasını isterken Hakim Sullivan talebi reddetti ve jüriyi yeniden müzakereye gönderdi. Yaklaşık bir saat sonra jüri mahkeme salonuna dönerek yine ortak bir karara ulaşamadığını bildirdi.

Bunun üzerine Sullivan, yargılamayı geçersiz ilan etti.

SAVUNMA 11’E KARŞI 1 OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Clancy’nin avukatı Reddington, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, 12 jüri üyesinden 11’inin Clancy lehine karar vermeye hazır olduğuna inandığını söyledi.

Ancak jüri görüşmeleri gizli olduğu için üyelerin gerçekte hangi yönde oy kullandığı bilinmiyor. Savunmanın dile getirdiği 11’e karşı 1 şeklindeki dağılım da resmi olarak doğrulanmış değil.

LOHUSA DEPRESYONUNDA PSİKOZ YAŞADI: "CEZAİ SORUMLULUĞUM YOKTU"

Lindsay Clancy, 2023 yılında Massachusetts’teki aile evinde 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan’ı boğarak öldürmekle suçlanıyor.

Eski hemşire olan Clancy, çocuklarının ölümüne neden olduğunu reddetmiyor ancak kendisine yöneltilen üç ayrı birinci derece cinayet suçlamasını kabul etmiyor.

Savunma, Clancy’nin olay sırasında doğum sonrası psikoz yaşadığını, doğru ile yanlışı ayırt edemediğini ve bu nedenle cezai sorumluluğunun bulunmadığını savunuyor.

"ŞEYTANDAN KORUMAK İÇİN"

Clancy, çocuklarını şeytandan korumak için öldürdüğünü ve o nedenle çocuklarını öldürdükten sonra kendisini bıçakla yaralayan ve ikinci kattaki pencereden atladığını anlatmıştı.

Clancy, olayın ardından felç kaldı. Duruşmaları tekerlekli sandalye kullanarak takip etti.

TRUMP DA DAVA HAKKINDA KONUŞTU

Doğum sonrası psikoz ve cezai sorumluluk tartışmaları nedeniyle ABD kamuoyunun yakından takip ettiği davaya ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu.

Trump, cuma günü Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada olayı “korkunç bir trajedi” olarak nitelendirerek Clancy’nin ağır bir suç işlediğini söyledi.

Clancy’nin yeniden yargılanacağını düşündüğünü belirten Trump, olayın “ödenecek bir bedeli” olacağını ifade etti.

Clancy’nin yeniden yargılanıp yargılanmayacağı ve davanın bundan sonraki süreci, 29 Eylül’deki duruşmada şekillenecek.