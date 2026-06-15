Turistleri taşıyan yelkenli yolcu gemisiyle çarpıştı: 3 ölü, 1 kayıp

Hırvatistan'ın Split şehri kıyılarındaki yoğun deniz trafiği bir kez daha tehlikeli bir kazaya sahne oldu. Šolta Adası ile Brač Adası arasındaki sularda ilerleyen yerel bir yolcu gemisi, içinde sekiz Çek turistin bulunduğu Fransız bayraklı bir yelkenli tekneyle henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yelkenli tekne kısa sürede ağır hasar aldı ve dakikalar içinde suya gömüldü. Olayın ardından bölgede bulunan diğer tekneler ve sahil güvenlik birimleri hızla müdahaleye yönlendirilirken, deniz yüzeyinde kurtarma çalışmaları başlatıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer, yelkenlide bulunan üç kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Hayatta kalan dört Çek vatandaşının ise çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi. Kayıp bir yolcu için ise arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma devam ederken, bölgedeki yoğun turistik tekne trafiği ve navigasyon koşullarının da incelemeye alındığı bildirildi.