Tunus'ta tutuklu Nahda lideri Gannuşi'den haber alınamıyor: Aile ve avukatlarından yetkililere çağrı

Tunus'ta Nisan 2023’ten bu yana cezaevinde tutulan Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin sağlık durumu ve bulunduğu konuma dair endişeler artıyor. Gannuşi’nin savunma heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, aile fertleri ve avukatların yaklaşık iki haftadır Gannuşi ile görüşmesine izin verilmediği aktarıldı.

"KAMUOYU ACİLEN BİLGİLENDİRİLSİN"

Savunma heyeti, resmi makamların Gannuşi’nin mevcut durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadığına dikkat çekerek, ilerleyen yaşı ve kronik rahatsızlıkları göz önüne alındığında uygulanan tecridin temel insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı. Avukatlar ve aile, engellemelerin kaldırılmasını, tıbbi bakım hakkının güvence altına alınmasını ve kamuoyunun acilen bilgilendirilmesini talep ediyor.

Gannuşi’nin kızı Sümeyye Gannuşi de konuya ilişkin yayımladığı video mesajda, babasının tutulduğu Mornaguia Cezaevi’nde aşırı sıcaklar nedeniyle fenalaşarak bayıldığını ve hastaneye kaldırıldığını öğrendiklerini aktardı. Sümeyye Gannuşi, Parkinson ve tiroit hastası olan babasının yüksek sıcaklık şartlarında tutulduğunu belirterek, aile ve avukatların hastanede de kendisini ziyaret etmelerine izin verilmediğini ifade etti.

Gelişmeler üzerine Tunus İnsan Hakları Ligi, kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı tutukluların sağlık koşullarının iyileştirilmesi yönünde çağrıda bulunurken; Tunus Cezaevleri ve Islah Kurumu ise tesislerde uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunulduğunu beyan etti.

Hakkında açılan çeşitli davalarda toplamda 20 yılı aşan hapis cezaları bulunan 85 yaşındaki Gannuşi için savunma tarafı yargılamaların siyasi olduğunu öne sürerken, Tunus yönetimi yargının bağımsız ilkelerle işlediğini savunuyor. (AA)