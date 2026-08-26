Tunus'ta tam 23 velayete turuncu alarm verildi

Tunus’ta kavurucu sıcaklar günlük hayatı ve altyapıyı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji yetkilileri ülke genelinde alarm durumuna geçerken, aşırı tüketim nedeniyle elektrik ve su kesintileri yaşanıyor.

24 VİLAYETTEN 23’ÜNDE TURUNCU ALARM VERİLDİ

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (INM), ülke genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle uyarı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre ülkedeki 24 vilayetin 23’ünde risk seviyesi "turuncu alarm" olarak belirlendi. Kasserine vilayetinde ise durum "sarı alarm" seviyesinde takip ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 12 DERECE ÜSTÜNE ÇIKIYOR

Hava sıcaklıklarının birçok bölgede 42 ila 48 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkan sıcak havanın etkisini sirokko rüzgarlarıyla birlikte daha da artıracağı bildirildi.

Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden bu durum karşısında yetkililer; çocukları, yaşlıları, kronik hastaları ve açık alanda çalışanları sıcak çarpması ile dehidrasyon riskine karşı uyardı.

ELEKTRİK VE SU ALTYAPISI AŞIRI YÜKLENMEDEN ETKİLENİYOR

Son haftalarda tırmanan sıcaklar elektrik ve su tüketiminde rekor artışa yol açtı. Artan talep nedeniyle bazı bölgelerde hizmet aksamaları meydana gelirken, Tunus Elektrik ve Gaz Kurumu (STEG) kesinti uyarısı yaptı.

Kurum, yoğun kullanım saatlerinde şebekeyi korumak amacıyla dönüşümlü elektrik kesintileri uygulanabileceğini açıkladı. (AA)