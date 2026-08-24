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Halk TV Türkiye Termometreler çıldırdı! Dünyaca ünlü ilçede sıcaklık 40 dereceyi aştı

Termometreler çıldırdı! Dünyaca ünlü ilçede sıcaklık 40 dereceyi aştı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

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Termometreler çıldırdı! Dünyaca ünlü ilçede sıcaklık 40 dereceyi aştı
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Deniz suyu sıcaklığının 26 derece olarak ölçüldüğü Muğla'nın dünyaca ünlü ilçesi Bodrum'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı.

Termometreler çıldırdı! Dünyaca ünlü ilçede sıcaklık 40 dereceyi aştı - Resim : 1

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SAHİLLERDE DOLDU TAŞTI

Rüzgarın da düşük seviyelerde seyrettiği ilçede, sıcak hava ile birlikte sahiller doldu.

Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Ortakent, Türkbükü, Yalıkavak, Turgutreis ve Yalıçiftlik sahillerinde yoğunluk oluşurken; sıcaktan bunalanlardan bazıları denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. (DHA)

Termometreler çıldırdı! Dünyaca ünlü ilçede sıcaklık 40 dereceyi aştı - Resim : 3

EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA SICAK HAVA ETKİLİ OLDU

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı Edirne’de 36, Kırklareli’nde 33, Tekirdağ’da ise 32 dereceye ulaştı.

Termometreler çıldırdı! Dünyaca ünlü ilçede sıcaklık 40 dereceyi aştı - Resim : 4

Edirne'de vatandaşlar sıcaktan korunmak için gölge alanlar, çay bahçeleri ve cami avlularında vakit geçirdi.

Şapka ve güneş gözlüğü kullananların yanı sıra bazı vatandaşlar başlarına çanta ve bez koyarak güneşten korunmaya çalıştı. (DHA-AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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