Termometreler 40 dereceye fırladı! Sahilde adım atacak yer kalmadı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı 35 derece, nem oranı yüzde 42, rüzgar hızı ise saatte 16 kilometre olarak ölçüldü.

Günün en sıcak saatleri olan 12.00-15.00 arasında hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı.

DENİZ VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturan tatilciler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları uzun süre yüzdü. Kimi Akdeniz'in mavi sularına kayalıklardan atlarken, kimi de su sporları yaptı. (DHA)

AŞIRI SICAKLARDA NE YAPMALI?

Yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları uyardı. Günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması öneriliyor.

Bol su tüketilmesi, açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesi, doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve serin ortamlarda bulunulması, sıcak çarpması riskini azaltmak için önem taşıyor. Uzmanlar, sıcak çarpması belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.