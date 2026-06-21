Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: '60 günlük ateşkes boyunca geçiş ücretsiz'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti tartışmalarına son noktayı koydu. Trump, bölgedeki 60 günlük ateşkes süreci boyunca boğazdan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını duyurdu.

TRUMP: 60 GÜN BOYUNCA GEÇİŞ ÜCRETİ ALINMAYACAK

Gelişmelerin detaylarını paylaşan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak." ifadesini kullandı.

Açıklamasının devamında sürecin sonrasına da değinen Trump, İran ile bir anlaşmaya varılamaması durumunda dahi geçişlerin ücretsiz kalacağını belirtti.

İRAN İLE ANLAŞMA OLMAZSA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Trump, Orta Doğu'ya sağlanan yardımlar gerekçesiyle ABD tarafından yeni bir ücret getirilmediği müddetçe, 60 günlük sürecin sonunda da Boğaz'dan bir geçiş ücreti alınmayacağını kaydetti. (AA)