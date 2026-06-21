Netanyahu’dan bakanlarına 'Trump' talimatı: 'Eleştiri yapmayın'

İsrail ile ABD arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bakanlarına yönelik 'Trump' uyarısıyla yeni bir boyut kazandı.

NETANYAHU, BAKANLARINDAN TRUMP'I ELEŞTİRMEMELERİNİ SÖYLEDİ

İsrail merkezli haber sitesi i24NEWS'in üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, bakanlarından ABD Başkanı Donald Trump’ı şahsi olarak eleştirmekten kaçınmalarını talep etti.

İsrail yönetiminin, Washington ile ilişkileri doğrudan hedef alacak bir söylemden kaçınmaya çalıştığı belirtiliyor.

"TRUMP ŞİİLERİN DİLİNİ KONUŞMUYOR, İDEOLOJİYİ ANLAMIYOR"

Haberde yer alan iddialara göre, İsrail tarafı Trump yönetiminin ve müzakere ekibinin bölge dinamiklerini yanlış değerlendirdiğini düşünüyor. Trump'ın Şiilerin dilini konuşmadığı, bu nedenle İran rejiminin ve Hizbullah'ı motive eden ideolojinin doğasını tam olarak anlamadığı öne sürülüyor.

İsrail'in, İran'ın ABD ile olası herhangi bir anlaşmayı, nükleer programı ve bölgedeki müttefiklerine desteği konusunda sınırlı tavizler karşılığında ekonomisini yeniden inşa etmek ve askeri kapasitesini güçlendirmek için kullanmasından endişe ettiği kaydedildi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE TRUMP VE YARDIMCISI VANCE VAR

ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından İsrailli siyasetçilerin Trump’a yönelik hoşnutsuzluğu giderek tırmanıyor. Bu eleştiriler sadece Trump ile sınırlı kalmayıp, Tel Aviv’e karşı sert ifadeler kullanan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’a kadar uzanmış durumda.

"TRUMP OLMASAYDI İSRAİL YERLE BİR OLMUŞTU"

Donald Trump, 19 Haziran'da Axios haber portalına verdiği röportajda, "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu" demişti.

BAŞKAN YARDIMCISI VANCE’TAN SERT SİLAH ÇIKIŞI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da ABD-İran mutabakatına tepki gösteren İsrail hükümeti üyelerini sert bir dille eleştirdi. Vance, "İsrail'i koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini" belirterek İsrail yönetimine sert bir hatırlatmada bulundu. (AA)