Trump'ın partisine para yağdırdı: Elon Musk ABD ara seçimlerinin en büyük bağışçısı oldu

ABD'de ara seçimler yaklaşırken bağış yarışı da dikkat çekiyor. Milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki kontrolünü sürdürme çabasına yaptığı bağışlarla öne çıktı. Bir sözcü, Musk'ın toplam bağış miktarına ilişkin bilgi verdi.

MUSK'TAN CUMHURİYETÇİLERE 276 MİLYON DOLARDAN FAZLA BAĞIŞ

Musk, temmuz ayından bu yana Cumhuriyetçilerin Kongre'deki kontrolünü sürdürme çabasına 276 milyon dolardan fazla bağış yaptı. Bu bağış miktarıyla Musk, ABD ara seçimlerinin en büyük bağışçısı haline geldi. Söz konusu tutar, ara seçim kampanyası kapsamında yapılan en yüksek bağış olarak kaydedildi.

TOPLAM BAĞIŞ YAKLAŞIK 366 MİLYON DOLAR

Bir sözcü, Musk'ın mevcut seçim kampanyasının başlangıcından bu yana toplam yaklaşık 366 milyon dolar bağış yaptığını doğruladı. Bu tutar, Musk'ın 2024 başkanlık seçiminde yatırdığı miktardan daha fazla. Böylece Musk'ın mevcut seçim dönemindeki toplam bağışı, önceki başkanlık seçimindeki yatırımını geride bıraktı.