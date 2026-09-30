Trump’ın gururla anlattığı kongreden şok kayıt sızdı! Cumhuriyetçilerin oyları eridi

ABD’de 2026 ara seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçi Parti içinde Donald Trump’ın seçimlerdeki etkisine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. Texas’taki Cumhuriyetçi Senato adayı Ken Paxton’ın özel bir toplantıda yaptığı konuşmanın sızdırılması, parti içerisindeki rahatsızlığı gözler önüne serdi.

Texas Başsavcısı ve Cumhuriyetçilerin Senato adayı Paxton’ın, Washington’da düzenlenen özel bir bağış toplantısında Trump’ın seçim kampanyalarına etkisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

"KONGREDEN SONRA OYLARIMIZ DÜŞTÜ"

The New York Times tarafından yayımlanan ses kaydına göre Paxton’a, Trump’ın Cumhuriyetçi adayların oy oranlarını aşağı çekip çekmediği soruldu. Paxton ise doğrudan Trump’ın adını kullanarak, Cumhuriyetçi adayların oylarında gerileme yaşandığını söyledi.

Paxton’ın kayıtta, “Açık konuşmak gerekirse, o kongreyi yaptığımızda rakamlarımız düştü. Herkesin rakamları düştü. Şu anda iyi değil” dediği aktarıldı.

Paxton’ın sözleri, özellikle Trump’ın Cumhuriyetçi adaylar üzerindeki etkisinin tartışıldığı bir dönemde dikkat çekti. Çünkü söz konusu toplantı, Trump’ın da katıldığı ve Paxton’a açık destek verdiği Cumhuriyetçi ara seçim kongresinin ardından gerçekleşti.

TRUMP SAHNEYE ÇIKTI, PAXTON DESTEKLEDİ

Cumhuriyetçilerin Texas’taki ara seçim kongresinde Trump, Paxton’ın Senato adaylığını açık biçimde desteklemişti. Trump, konuşmasında seçmenlerden Paxton’a oy vermelerini istemiş ve adayın kampanyasına siyasi desteğini göstermişti.

Trump’ın katıldığı kongrenin ardından Paxton’ın özel görüşmede yaptığı değerlendirme ise kamuoyu önündeki bu görüntüyle farklı bir tablo ortaya çıkardı.

Trump daha önce söz konusu etkinliğin Paxton açısından oldukça başarılı geçtiğini savunmuş ve kongrenin adaya yardımcı olduğunu belirtmişti.

Sızdırılan kayıtla birlikte tartışmanın odağı, Trump’ın Cumhuriyetçi adaylara verdiği desteğin sandıkta gerçekten nasıl bir karşılık bulduğu sorusuna çevrildi.

"MANİPÜLE EDİLMİŞ SAÇMALIK"

Paxton’ın kampanyası ise ses kaydındaki ifadelerin yorumlanmasına itiraz etti.

Kampanya danışmanı Nick Maddux, kaydın “manipüle edilmiş saçmalık” olduğunu savundu. Maddux ayrıca Paxton’ın son anketlerde üç puan önde olduğunu ve eylül ayının başından bu yana oy oranının yükseldiğini öne sürdü.

Ancak kamuoyuna açık bazı araştırmalar, Texas Senato yarışının oldukça çekişmeli olduğunu gösterdi.

Marist tarafından 17-20 Eylül tarihlerinde 1.139 kayıtlı seçmenle gerçekleştirilen ankette Demokrat aday James Talarico yüzde 50 destek alırken Paxton yüzde 44'te kaldı.

Anket yalnızca Senato yarışında değil, Kongre tercihinde de Cumhuriyetçiler açısından rekabetçi bir tablo ortaya koydu. Texas seçmenlerinin yüzde 49'u Demokrat adayları destekleyeceğini belirtirken Cumhuriyetçilerin oranı yüzde 46 olarak ölçüldü.

TRUMP'IN TEKSAS'TAKİ DESTEĞİ TARTIŞILIYOR

Aynı araştırmada seçmenlere, Kongre seçimlerinde verecekleri oyun Trump'ı desteklemek veya Trump'a karşı çıkmak açısından ne anlam taşıdığı da soruldu.

Seçmenlerin yüzde 39'u oylarının esas olarak Trump'a karşı bir mesaj olacağını belirtirken, yüzde 25'i Trump'ı desteklemek amacıyla oy kullanacağını söyledi.

Trump'ın Texas'taki görev onayı da ankette yüzde 43 seviyesinde kalırken, yüzde 55'lik kesim başkanın performansını onaylamadığını ifade etti.

Bu veriler, Texas gibi Cumhuriyetçilerin uzun süredir güçlü olduğu bir eyalette dahi Trump'ın siyasi etkisinin seçim sürecinin önemli tartışma başlıklarından biri haline geldiğini gösterdi.

CUMHURİYETÇİLER İÇİN KRİTİK ARA SEÇİM

Paxton'ın sızdırılan sözleri, yalnızca Texas Senato yarışı açısından değil, 2026 ara seçimlerinin genel görünümü açısından da dikkat çekti.

ABD'de başkanlık seçimlerinin yapılmadığı yıllarda gerçekleştirilen ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun yaklaşık üçte biri için sandık kuruluyor. Bu nedenle sonuçlar, başkanın partisinin Kongre'deki gücünü koruyup koruyamayacağı açısından kritik önem taşıyor.

Reuters'ın eylül ayındaki değerlendirmesinde de Trump'ın kamuoyu desteğindeki gerilemenin Cumhuriyetçilerin Senato çoğunluğunu koruma mücadelesini zorlaştırdığı ve Cumhuriyetçi senatörlerin seçmenlerin özellikle hayat pahalılığına ilişkin endişelerine daha fazla odaklanmaya başladığı aktarılmıştı.

Associated Press de Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluğunu koruma mücadelesinin açık bir yarışa dönüştüğünü ve Trump'ın onay oranı ile ekonomi konusundaki seçmen memnuniyetsizliğinin Cumhuriyetçi adayların karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar arasında yer aldığını bildirmişti.

Bu tablo içinde Texas'tan gelen sızdırılmış ses kaydı, Cumhuriyetçi adayların Trump'la ilişkisini yeniden tartışmaya açtı.

Paxton'ın sözleri, Trump'ın desteğinin Cumhuriyetçi adaylar açısından her durumda oy artışı anlamına gelip gelmediği konusunda yeni bir tartışma başlatırken, Paxton'ın kampanyası ise adayın yarışta güçlü konumda olduğunu savunmaya devam ediyor.

Ara seçimlere haftalar kala Texas'taki yarışın yanı sıra Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu koruma mücadelesi de seçim gündeminin en kritik başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.