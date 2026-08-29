Trump’ın veliahtları arasına bir isim daha katıldı! Başkanlık yarışına hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin henüz ortasında, Cumhuriyetçi Parti’de Trump sonrası dönem için olası liderlik yarışı şimdiden hareketlenmeye başladı. Son olarak Savunma Bakanı Pete Hegseth’in 2028 başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray için yarışmayı değerlendirdiği iddiası Amerikan siyasetinin gündemine oturdu.

NBC News’in cuma günü yayımladığı habere göre Hegseth ve eşi Jennifer Hegseth, son aylarda yakın çevreleriyle 2028’de başkanlık yarışına girme ihtimalini konuştu. Haberde, Hegseth’in özellikle Trump’ın “MAGA” hareketinin tabanında kendisine güçlü bir karşılık bulabileceğini düşündüğü öne sürüldü. İddiaya göre Hegseth, Trump gibi siyasi tartışmalara doğrudan girmesi, sosyal konularda açık biçimde taraf olması ve sert siyasi üslubuyla Cumhuriyetçi tabanın önemli bir bölümünü etkileyebileceğine inanıyor.

HEGSETH İDDİALARI REDDETTİ

Ancak Hegseth, haberin yayımlanmasının ardından iddiayı sert biçimde reddetti. X hesabından yaptığı açıklamada NBC News’in haberini “yüzde 100 yanlış” olarak niteleyen Hegseth, kendisiyle ilgili iddiaların anonim kaynaklara dayandırılmasını eleştirdi. Savunma Bakanı, önceliğinin başkanlık yarışına hazırlanmak değil, görev yaptığı bakanlığı Trump’ın siyasi çizgisi doğrultusunda yönetmek olduğunu vurguladı. Pentagon da Hegseth’in başkanlık için yarışmadığını ve bütün odağının bakanlığı yönetmek olduğunu açıkladı.

IOWA ZİYARETİ ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Hegseth’in inkârına rağmen son dönemdeki siyasi faaliyetleri, hakkındaki spekülasyonların büyümesine neden oldu. Savunma Bakanı, ağustos ayında Iowa Eyalet Fuarı'nda Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi adayı Zach Nunn için düzenlenen seçim etkinliğine katıldı.

Iowa, ABD başkanlık adaylarının parti içindeki yarışta destek toplamaya çalıştığı en kritik eyaletlerden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Cumhuriyetçi adayların başkanlık kampanyalarının erken aşamalarında Iowa'da görünürlük kazanması, siyasi çevrelerde yakından takip ediliyor.

CUMHURİYETÇİ SEÇMEN İÇİN ÖNEMLİ

NBC News’e konuşan muhabir Courtney Kube de Iowa Eyalet Fuarı’nın yalnızca yerel bir siyasi etkinlik olmadığını, başkanlık yarışını düşünen isimlerin kendilerini Cumhuriyetçi seçmene tanıtmak için kullandığı önemli platformlardan biri olduğunu belirtti. Hegseth’in burada yoğun ilgi görmesi de başkanlık iddialarını besleyen unsurlardan biri oldu.

Bu ziyaret, Hegseth’in bu yılki ikinci önemli seçim etkinliği oldu. Savunma Bakanı daha önce Kentucky’de Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi aday Ed Gallrein’e destek vermişti. Her iki etkinlikte de Hegseth’in Cumhuriyetçi tabandan yoğun ilgi gördüğü aktarıldı.

VANCE VE RUBIO ÖNE ÇIKIYOR

Hegseth’in isminin 2028 için gündeme gelmesi, Trump yönetimindeki isimlerin gelecekteki siyasi hesaplarını da yeniden tartışmaya açtı.

Cumhuriyetçi Parti’de şu an için Trump’ın ardından en güçlü adaylar arasında Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio öne çıkıyor. Her iki isim de henüz 2028 için resmi adaylık açıklaması yapmış değil. Ancak Hegseth’in olası bir adaylığı, Trump yönetiminin üst kademesindeki rekabeti daha da genişletebilir.

Bunun yanı sıra Senatör Ted Cruz, Virginia'nın eski Valisi Glenn Youngkin ve Florida Valisi Ron DeSantis gibi Cumhuriyetçi isimler de olası 2028 adayları arasında değerlendiriliyor. Trump ise şu ana kadar kendisinden sonra kimin partinin liderliğini üstleneceği konusunda açık bir destek vermekten kaçınıyor.

ÖNÜNDE ENGELLER VAR

Hegseth’in olası adaylığını destekleyen Cumhuriyetçi çevreler, özellikle Trump’ın erkek seçmen ve MAGA tabanı üzerindeki etkisine benzer bir siyasi profil taşıdığını düşünüyor. Amerikan Muhafazakârlar Birliği Başkanı Matt Schlapp da Hegseth’in başkanlığı değerlendirmesi gerektiğini savunarak, kendisini enerjik ve dikkat çekici bir siyasi figür olarak nitelendirdi.

Ancak Hegseth’in önünde ciddi siyasi engeller de bulunuyor. Savunma Bakanlığı dönemindeki politikaları ve özellikle orduda “woke” olarak nitelendirdiği uygulamalara karşı yürüttüğü kampanya tartışma yarattı. Ayrıca “Signalgate” olarak anılan skandal ve ABD’nin İran politikası konusunda aldığı kararlar, olası bir başkanlık kampanyasında rakiplerinin karşısına çıkarabileceği başlıklar arasında gösterildi.