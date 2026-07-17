Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül kondu
Irak'ta faaliyet gösteren Irak İslami Direnişi grubu, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan bir suikast için 10 milyon dolar ödül teklif etti. Açıklama, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ABD'deki ilk yurtdışı ziyareti sürerken yapıldı.
Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli "Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın öldürülmesini sağlayacak kişi ya da kişilere 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. Grubun yazılı açıklamasında, Trump'ın başına bu miktarda bir ödül konulduğu belirtildi.
TRUMP'A SUİKAST ÖDÜLÜ
Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli "Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis grup, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişi ya da kişilere 10 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. Grubun yazılı açıklamasında, Trump'ın başına bu miktarda bir ödül konulduğu belirtildi.
FONLAR BAĞIŞLARDAN SAĞLANACAK
Açıklamaya göre, Trump'ı öldüren kişi ya da kişilere verilecek ödül, "destekçilerden toplanan bağışlardan" karşılanacak. Bu ifade, grubun finansman yöntemine ilişkin bilgi verirken, ödülün kaynağının dış destek olduğu vurgulandı.
ZEYDİ'NİN ABD ZİYARETİ DEVAM EDERKEN ÖDÜL KONDU
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ilk yurtdışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştirdiği ve temaslarının devam ettiği bir dönemde yapılan bu açıklama, siyasi çevrelerde yankı uyandırdı. Açıklamanın zamanlaması dikkat çekerken, başbakanın ziyaretinin gölgede kalmasına neden oldu.
(AA)