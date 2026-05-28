Trump'a benzeyen manda kurban edilmedi

Bangladeş'te ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen 'Trump' adındaki albino manda, sosyal medyada ünlenince kesilmekten kurtuldu. Kurban edilmesi planlanan hayvan, hükümetin devreye girmesiyle koruma altına alındı.

Bangladeş'te 700 kilogram ağırlığındaki nadir görülen albino mandanın bayram vesilesiyle kesilmesi planlanıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen manda, sosyal medyada viral olunca, kesilmesine saatler kala hükümet devreye girdi.

ÖZEL BARINAK VE BAKICI AYARLANDI

Ulusal Hayvanat Bahçesi Yöneticisi Atiqur Rahman, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Albino manda için özel bir barınak ayırdık ve bir bakıcı görevlendirdik; iki hafta karantinada tutulacak.”

Rahman, mandaya çok iyi bakılacağını da sözlerine ekledi.

SAHİBİNDEN 'TRUMP' İSMİ

Mandanın eski sahibi 38 yaşındaki Zia Uddin Mridha ise kardeşinin hayvana 'sıradışı tüyleri' nedeniyle 'Trump' adını verdiğini söyledi. Mridha, ciddi bir kalabalığın hayvanı görmek için akın ettiğini anlattı. 'Trump'ı kurban bayramı öncesi sattığını belirtti.

POLİS DEVREDE

Mandanın sosyal medyada ünlenmesi ve hükümetin 'boğanın bağışlanması' talimatının ardından polis devreye girdi. Mandanın götürüldüğü başkent Dakka'nın Keraniganj'daki Polis Merkezi'nin amiri şu açıklamayı yaptı:

“Hayvancılık dairesi, nadir bulunan bir hayvan olduğu için mandayı sahibinden almamızı talep etti.”

Polis amiri ayrıca mandanın henüz çok genç olduğunu ve birkaç yıl daha yetiştirileceğini belirtti.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
