Kurban Bayramı klasiği beklenenden erken gerçekleşti: Kaçan manda boynuzu savurdu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yurdun dört bir yanında pazarlar kuruldu. Kurban Bayramı klasiği ise beklenenden erken gerçekleşti. Sahibinin elinden kaçan manda ortalığı birbirine kattı.

Iğdır'da sahibinin elinden kaçan bir manda, çarşı merkezine doğru koşmaya başladı. Halfeli Caddesi'nde ilerleyen manda, daha sonra kaldırımda yürüyen bir vatandaşa saldırdı.

DARBELERLE YERE YIĞILDI

Mandanın boynuz darbeleriyle yere yığılan kişinin yardımına vatandaşlar koştu. Kaldırımda koşturmaya devam eden manda gözden kayboldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İki aracın arasına sıkıştırılan manda güçlükle durduruldu. Mandanın uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek götürüldüğü bildirildi. (DHA)