Trump yapay zeka için net konuştu: Koca bir yalan

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, yapay zekanın insanlık açısından tehlikeli bir noktaya ulaşmadan yavaşlatılması gerektiğini savunan görüşlere tepki gösterdi.

“KENDİLERİNİ İFLASA SÜRÜKLEYECEK DÜZENLEMELERİ NEDEN İSTESİNLER?”

Trump, Anthropic Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei’nin konuya ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak, iş dünyasında sektör liderlerinin kendi şirketlerini zor durumda bırakacak düzenlemeler talep etmesinin alışılmadık olduğunu savundu.

Trump, “İş dünyası tarihinde, bir sektörün liderlerinin; sıkı bir şekilde uygulandığı takdirde kendilerini silinip gitmeye ve iflasa sürükleyecek düzenlemeler talep ettiğine dair bir örnek kim görmüştür?” ifadelerini kullandı.

“YAPAY ZEKANIN İNSANLIĞI YOK EDECEĞİ İDDİASI YALAN”

Yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi ve insanlığı yok etmesi ihtimaline ilişkin endişeleri de reddeden Trump, bu iddiaları daha önce Rusya, Ukrayna ve kendisi hakkında yürütüldüğünü söylediği “azil kampanyalarına” benzetti.

Trump, söz konusu senaryoların “koca bir yalandan ibaret” olduğunu belirterek, görev süresi boyunca yapay zeka alanındaki çalışmaların engellenmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

"ÇİN HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ"

Çin’in yapay zekanın gelişiminin önünü kesmek amacıyla herhangi bir adım atmayacağını açıkladığını hatırlatan Trump, ABD’deki izin süreçlerinin zorluğuna da dikkat çekti.

Trump, Google’ın bu nedenlerle Finlandiya’da büyük bir tesis kurmak istemesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

“Yapay zeka ve veri merkezleri, tarihteki en büyük ekonomik kalkınma motoru olacaktır” diyen Trump, bu teknolojinin ekonomik gücünün petrol, altın, elmas ve hatta internetten daha büyük olacağını savundu.

Trump ayrıca, başkanlığı süresince yapay zeka çalışmalarının “ustaca yönetilen o yıkıcı güçler tarafından durdurulamayacağını” vurguladı.