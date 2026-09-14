Son Dakika | Trump Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkesi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna’nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Trump, gelişmeyi Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Trump, paylaşımında Ukrayna’nın Rusya’nın enerji tesislerini hedef almamayı kabul ettiğini, Rusya’nın da aynı yönde taahhütte bulunduğunu belirtti.

ABD Başkanı ayrıca dünya genelinde petrol (dizel) fiyatlarındaki yükselişin nedenine ilişkin değerlendirmede bulundu. Fiyat artışının ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve Hürmüz Boğazı krizleri kaynaklı olmadığını savunan Trump, temel nedenin Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu iddia etti.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"Ukrayna, Rusya'nın enerji tesislerini hedef almamayı kabul etti. Rusya da aynısını yapmayı kabul etti! Dünyada dizel fiyatlarının yükselmesine sebep olan şey İran değil, büyük ölçüde Rusya-Ukrayna Savaşı'dır. Başkan DJT"