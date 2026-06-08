Trump isyan edip bir anda terk etti

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletindeki gezisi sırasında NBC News'e verdiği röportajın sonuna doğru, sunucuyla California valilik ön seçimlerine ilişkin tartışması nedeniyle röportajı erken sonlandırdı. Trump, 2020 başkanlık seçimlerinin hileli olduğu yönündeki iddiasını tekrarlayarak California'daki oy sayım sürecini eleştirdi.

"SEÇİMLER HİLELİ, ÇÜNKÜ SONUÇLARI AÇIKLAYAMIYORLAR"

Trump, eyalette devam eden oy sayımının yavaş ilerlediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Dört gün geçti ve sonuçlara yaklaşmaya bile yaklaşamadılar. Bunu neden yaptıklarını biliyor musunuz? Çünkü seçimde hile yapıyorlar."

Sunucunun seçimlerin hileli olduğuna dair kanıtı olup olmadığı yönündeki sorusuna Trump, "Tek yapmam gereken bakmak. Seçim yapıp beş gün sonra kazananı belirlemeye bile yaklaşamamış olmaları sizce uygun mu?" yanıtını verdi.

"YA SAHTEKARSINIZ YA DA APTALSINIZ"

Trump, sunucuya tepki göstererek California'daki seçim yetkililerinin ve ABD medya mensuplarının çoğunun "hilebaz" olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı, "Onlar da sizin gibi sahtekar, basınınız da sahtekar" sözleriyle savundu. Sunucunun savunmaya geçmesi üzerine Trump şu ifadeleri kullandı:

"Ya sahtekarsınız ya da aptalsınız. Bu saçmalıkla onların oyununa geliyorsunuz. Bu seçimlerin hileli olduğunu biliyorsunuz. Sizin televizyon kanallarınız da hileli olduğunu biliyor."

RÖPORTAJI YARIDA KESTİ: "ARTIK YETER"

Trump, televizyon kanalının sunucusuyla ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche hakkında da tartışmasının ardından, "Üzgünüm. Artık yeter, bırakalım. Teşekkürler canım. İyi eğlenceler" diyerek oturduğu yerden kalktı ve çekim alanını terk etti.

(AA)