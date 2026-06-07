Son Dakika | Trump'tan İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda İran’ın İsrail’e düzenlediği son füze saldırısını değerlendirdi. Trump, saldırının diplomatik çabaları zorlaştıracağını ifade ederken, anlaşmaya ulaşma konusundaki iyimserliğini de korudu.

“ANLAŞMA PAZARTESİ, SALI VEYA ÇARŞAMBA İMZALANABİLİR”

Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu kesinlikle müzakerelere yardımcı olmayacak. Çok yakınız. Anlaşmanın bu hafta pazartesi, salı veya çarşamba günü imzalanacağını söyleyebilirim. Ve şimdi bu oluyor.”

Trump, İran’a seslenerek şöyle devam etti:

“Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya dönün ve bir anlaşma yapın.”

TRUMP: İSRAİL’İN BEYRUT SALDIRILARINDAN MEMNUN DEĞİLİM

Trump ayrıca İsrail’in pazar günü Beyrut’a düzenlediği saldırıları eleştirerek “Bundan memnun değilim” dedi.

'İSRAİL'İN MİSİLLEME YAPMAMASINI İSTEYECEĞİM'

Öte yandan bir açıklama da Axios'a yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti.

İRAN’DAN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İran pazar günü İsrail’e doğru çok sayıda füze fırlattı. Saldırı nedeniyle ülke genelinde hava saldırı sirenleri çalarken, siviller sığınaklara yöneldi. Yetkililer, hava savunma sistemlerinin “tam koruma sağlamadığı” uyarısında bulunarak İsraillilerin talimatlara uymasını istedi.

İran resmi medyası ise İsrail’e doğru ikinci bir füze dalgasının fırlatıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e Lübnan’daki saldırılarını durdurması çağrısında bulunarak, askeri operasyonların genişletilmesi veya İran’a yönelik bir misilleme yapılması halinde “daha ezici ve pişmanlık verici darbeler” vuracakları uyarısında bulundu.