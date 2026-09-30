Trump 'İki ülke için de zafer' diyerek duyurdu: ABD resmen Irak'tan ayrıldı

ABD'nin 2003 yılında George W. Bush döneminde başlattığı, Barack Obama döneminde sürdürülen 'Irak operasyonu' sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ordunun bölgeden çekildiğini duyururken Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'ye teşekkür etti. Trump ayrıca söz konusu sürecin hem ABD hem de Irak için bir zaferle sonuçlandığını bildirdi.

"IRAK’IN BAŞINDA HARİKA YENİ BİR BAŞBAKAN VARKEN AYRILIYORUZ"

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Bugün, son Amerikan birliklerinin de Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum! En başta bizi bu bataklığa sürükleyen çok kötü kararlarla dolu uzun bir süreç oldu; ancak çok yakında bunların hepsi tarihe karışmış olacak. Bu, Amerika için harika bir gün ve daha da önemlisi, Irak’ın başında harika yeni bir başbakan varken ayrılıyoruz: Ali ez-Zeydi; başından beri desteklediğim ve tam yetkiyle arkasında durduğum biri. Kazanması beklenmeyen bir seçimi kazandı, üstelik ezici bir çoğunlukla!" ifadelerini kullandı.

"IŞİD'E KARŞI KESİN BİR ZAFERDİR"

"Bu Gün, Amerika Birleşik Devletleri için bir zafer, Irak için bir zafer ve Trump Yönetimi'nin İlk Dönemi'nde diğer son derece kötü ve tehlikeli unsurlarla birlikte tamamen darmadağın edilen IŞİD'e karşı kesin bir zaferdir." diyen Trump ayrıca, selefi Joe Biden döneminde çok sayıda can kaybının verildiği Afganistan'dan çekilme sürecinin aksine, Irak'tan ayrılışın başarıyla tamamlandığını vurguladı:

"Birçok Askeri Teçhizatın ve diğer her şeyin geride bırakıldığı, 13 Savaşçımızın şehit düştüğü ve birçoğunun ağır yaralandığı Afganistan'ın aksine; Koalisyon güçlerinin ve teçhizatının Erbil Hava Üssü'nden bu düzenli çekilişi, Cehenneme yapılan son derece pahalı bir seferin sonunu simgeliyor."

"ORTADA BİR HİLAFET KALMADI"

Aldığı çekilme kararına ilişkin Trump açıklamasında şunlara yer verdi:

"Kalmak ya da gitmek arasında bir seçimim vardı ve hiç şüphesiz Amerika'nın evine dönme vaktinin geldiğini hissettim! Başbakan ez-Zeydi olağanüstü bir lider ve umuyorum ki işleri gayet iyi idare edecektir. Biz bir hilafetle savaşmaya geldik. Artık ortada bir hilafet kalmadı. Eve dönüyoruz!"