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Halk TV Dünya Trump idamı onaylamıştı: Eski ABD askeri halka açık şekilde 'kurşuna dizilecek'

Trump idamı onaylamıştı: Eski ABD askeri halka açık şekilde 'kurşuna dizilecek'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Fort Hood Üssü'nde 2009'da 13 kişiyi öldüren Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesinin halk tarafından izlenebileceğini bildirdi.

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Trump idamı onaylamıştı: Eski ABD askeri halka açık şekilde 'kurşuna dizilecek'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Real America's Voice'a verdiği röportajda, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan hakkında soru sorulması üzerine, onun kurşuna dizilmesini herkesin izleyebileceğini ifade etti. Hegseth, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor." dedi.

İNFAZIN KİMLERE AÇIK OLACAĞI NETLEŞMEDİ

Hasan'ın infazının kimlere açık olup olmayacağı, internet üzerinden mi veya televizyondan mı yayınlanacağı ya da sadece belirli kişilere mi sunulacağı konusu Hegseth'in açıklamasında tam netliğe kavuşmadı. ABD medyasında yer alan haberlerde, ülkede 90 yıldır halka açık bir idam gerçekleştirilmediği ve Hegseth'in açıklamalarının, ordunun insanların infazı izlemesine nasıl izin vereceği konusunda soruları gündeme getirdiğine değinildi.

ABD'DE SON HALK AÇIK İDAM 1936'DA GERÇEKLEŞTİ

Ülke medyası, ABD ordusunda kurşuna dizilerek yapılan son infazın 1945'te gerçekleştiğini, idam edilen kişinin, II. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da firar eden er Eddie Slovik olduğu bilgisine yer verdi. ABD'de son halka açık idam ise 1936'da Kentucky eyaletinde beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti.

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TRUMP İNFAZI ONAYLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fort Hood saldırısının faili Nidal Malik Hasan'ın ordu tarafından kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladığı bildirilmişti. 3 Aralık'ta idam edilmesi beklenen eski bir ordu psikiyatristi Hasan'ın, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood'da gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmış, Hasan saldırı nedeniyle askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.

AA

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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