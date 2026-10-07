İdam cezasından sağ kurtulan kadının bilinci açıldı

Elli yaşındaki Christa Pike, 1995'te sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten idam cezasına çarptırılmıştı. İki kez pentobarbital enjekte edilmesine rağmen ölmedi ve hastaneye kaldırıldı. Avukatları, Pike'ın iyileşmesinin "tıbbi açıdan emsalsiz" olduğunu belirtti.

İKİ İNJEKSİYONA RAĞMEN HAYATTA KALDI

Pike'a iki kez öldürücü dozda pentobarbital enjekte edildi ancak infaz tamamlanamadı. Hayat belirtileri gösteren Pike, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yaklaşık bir hafta boyunca ciddi dozdaki pentobarbitali vücudundan atmaya çalıştı.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA: BİLİNCİ AÇIK VE KONUŞUYOR

Avukatları Salı günü yaptığı açıklamada, Pike'ın bilincinin açıldığını ve konuşabildiğini belirtti. Açıklamada, Pike'ın iyileşmesinin "tıbbi açıdan emsalsiz" olduğu ifade edildi. Avukatları, "en azından uzun bir iyileşme süreci beklediklerini" söyledi.

İNFAZ DURDURULMUŞ, SONRA YENİDEN BAŞLATILMIŞTI

Pike'ın infazı ilk olarak 30 Eylül Çarşamba günü erken saatlerde yapılacaktı ancak Altıncı Daire Temyiz Mahkemesi'nin yargıçları infazı durdurdu. Tennessee Başsavcısı daha sonra Yüksek Mahkeme'den durdurma kararını kaldırmasını istedi ve infaz gerçekleştirildi.

VALİ TÜM İDAMLARI ASKIYA ALDI, CEZAEVİ MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

Tennessee Valisi Bill Lee, Pike'ın hayatta kalmasının ardından yılın geri kalanı için tüm idamları askıya aldırdı. Eyaletin cezaevleri direktörü de istifa etti.

PİKE 1996'DAN BERİ İDAM CEZASI ALMIŞTI

Pike, 1996 yılında idam cezası aldığından beri infazını bekliyordu. Hukuk ekibi, Pike'ın taciz ve tecavüzlerle dolu bir çocukluk geçirdiğini ve ilk yargılamada etkin bir şekilde savunulmadığını öne sürmüştü. Christa Pike, Tennessee'de 200 yılı aşkın süredir idam edilen ilk kadın olmuştu.