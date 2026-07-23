Trump Husileri sebep gösterdi, İran'ı tehdit etti! "Bedelini siz ödeyeceksiniz"

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilerin yeniden saldırılara başlamasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, Husilerin gerçekleştireceği her türlü saldırının sorumluluğunu İran'a yükleyeceklerini belirterek Tahran'ı sert sözlerle uyardı.

Trump paylaşımında, yaklaşık bir yıl önce ABD'nin Husilere yönelik düzenlediği operasyonların ardından grubun "sorumlu davrandığını" öne sürdü. Ancak son gelişmelerin bu tabloyu değiştirdiğini savunan Trump, Husilerin yeniden saldırılara başladığını belirtti.

"HUSİLER İRAN'IN VEKİL GÜCÜDÜR"

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki şimdi yeniden başladılar. Dün gece iki Suudi Arabistan gemisine ateş açtılar. Bu paylaşımım şunu açıkça ortaya koysun: Eğer bunu tekrar yaparlarsa, ABD İran'ı sorumlu tutacaktır. Çünkü Husiler İran'ın bir vekil gücüdür. Böyle bir durumda hem İran'a hem de elbette Husilerin kendisine çok ağır askeri karşılık verilecektir."

Trump'ın açıklaması, Kızıldeniz'de son günlerde yeniden yükselen gerilimin ardından geldi. Husilerin sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve buna "karşı ablukayla" yanıt vereceklerini duyurmuştu.

GERİLİM SÜRÜYOR

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra Kızıldeniz'e açılan stratejik Hudeyde Limanı ve çevresindeki birçok bölgeyi kontrol ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek amacıyla Husilere karşı askeri operasyonlar yürütüyor.

Trump'ın son açıklaması, Washington yönetiminin Husilere yönelik tutumunu yeniden sertleştirdiğine işaret ederken, İran ile ABD arasındaki gerilimin de yeniden tırmanabileceğine ilişkin değerlendirmeleri beraberinde getirdi.