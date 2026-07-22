Trump'tan dünyayı diken üstünde bırakan tehdit! "Hürmüz'de tek bir saldırı olursa..."

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik sert tehditlerde bulundu. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyreden herhangi bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı ya da başka bir silahla saldırması durumunda ABD'nin doğrudan misilleme yapacağını açıkladı.

TANSİYON YÜKSELİYOR

Trump paylaşımında, "Bu noktadan itibaren İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye füze, roket, İHA veya başka herhangi bir silahla ateş açarsa, ABD Tahran'ın başkent çevresindekiler de dahil olmak üzere bir köprüyü veya bir elektrik santralini bombalayacak ve yok edecektir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, Hürmüz Boğazı'nda son dönemde artan güvenlik endişeleri ve deniz taşımacılığına yönelik tehditlerin ardından geldi. Trump'ın açıklaması, bölgede tansiyonun daha da yükselebileceğine ilişkin değerlendirmeleri beraberinde getirdi.