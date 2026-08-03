Trump destekledi, İsrail frene bastı! Gazze'de barış umudu çıkmaza girdi

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilmesini hedefleyen uluslararası yol haritası, İsrail'in peş peşe yaptığı açıklamalarla yeni bir belirsizlik dönemine girdi. Tel Aviv yönetimi, kamuoyuna duyurulan anlaşma metninin kendi resmi pozisyonunu yansıtmadığını bildirirken, Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasının sağlanmaması halinde askeri operasyonların sona ermeyeceği mesajını verdi.

İTİRAZLAR ABD'YE İLETİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun tarafların uzlaştığını duyurduğu ateşkes planı hakkında henüz doğrudan bir değerlendirme yapmazken, hükümet adına ilk açıklama Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Doron Spielman'dan geldi. Spielman, İsrail'in taslağa ilişkin itirazlarını ve çekincelerini ABD'li yetkililere ilettiğini belirterek, kamuoyuna açıklanan metnin Tel Aviv'in taleplerini içermediğini söyledi.

Spielman, Hamas'ın önceki ateşkes dönemini yeniden silahlanmak için kullandığını ileri sürerek, kalıcı bir çözüm için örgütün tüm silahlarını teslim etmesi gerektiğini savundu. İsrail yönetimine göre yalnızca askeri kapasitenin sınırlandırılması yeterli olmayacak; Hamas'ın fiilen silahsızlandırılması ve gelecekte yeniden tehdit oluşturamayacak hale getirilmesi gerekiyor. İsrail, bunun dışındaki herhangi bir formülün güvenlik riski yaratacağını öne sürüyor.

"İMZALANMIŞ BİR METİN YOK"

Hükümetten gelen bir diğer dikkat çekici açıklama ise Enerji Bakanı Eli Cohen'den geldi. Cohen, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı değerlendirmede, Gazze planının kabinede görüşülmediğini ve söz konusu anlaşmanın hükümet tarafından onaylanmış ya da imzalanmış bir metin olmadığını ifade etti. Bu açıklama, İsrail'in açıklanan yol haritasına resmi onay vermediğini ortaya koydu.

İsrail'in bu yaklaşımı, Barış Kurulu tarafından açıklanan ve Beyaz Saray'ın da destek verdiği planla önemli ölçüde çelişiyor. Söz konusu yol haritasında, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakma sürecine başlaması öngörülürken, buna paralel olarak İsrail'in saldırıları durdurması ve ateşkesin ikinci aşamasının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

TRUMP "UZLAŞILDI" DEMİŞTİ

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Hamas'ın anlaşmanın ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahsızlandırılması konusunda uzlaşı sağladığını duyurmuştu.

Hamas ise yaptığı açıklamada, Filistinli gruplarla birlikte arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirdi. Ancak örgüt, sürecin ilerleyebilmesi için İsrail'in saldırıları tamamen durdurmasının ve mutabakata varılan maddelerin uygulanacağı takvimin netleştirilmesinin ön koşul olduğunu vurguladı. Ayrıca ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesinin, İsrail'in ilk aşamada üstlendiği yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğu ifade edildi.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI SÜRÜYOR

Öte yandan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmaya yönelik kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Bu gelişme, olası bir ateşkes sonrası sivil yönetimin yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğüne işaret etti.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen, İsrail'in askeri operasyonları ile Gazze'ye yardım girişlerine yönelik kısıtlamalar süreç boyunca tamamen sona ermemişti. Son gelişmeler ise ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi konusunda taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının devam ettiğini gösteriyor.