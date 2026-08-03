İsrail eleştirisinde Nazi sembolü kullandı... Yüksek Mahkeme beraat verdi

Almanya'da ifade özgürlüğü ile Nazi sembollerinin kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendiren bir yargı kararı alındı. Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi (OLG Zweibrücken), İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını Nazi Almanyası'nın uygulamalarıyla kıyaslayan ve gamalı haç içeren görseller paylaşan bir kişinin, anayasa karşıtı örgütlerin sembollerini kullanma suçunu işlemediğine hükmetti.

Almanya'da hukuk alanındaki gelişmeleri yayımlayan bir internet sitesinde yer verilen karara göre, sanık 2023 ve 2024 yıllarında sosyal medya hesabından iki ayrı paylaşım yaptı. İlk paylaşımında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Nazi Almanyası'nın yöntemleriyle karşılaştıran bir tablo kullanan sanık, ayrıca İsrail bayrağı ile NSDAP'nin (Nazi Partisi) bayrağının bir araya getirildiği bir görsele yer verdi. İkinci paylaşımında ise ortasında gamalı haç bulunan bir Davut Yıldızı görseli paylaşarak "Free Palestine" ve "Gaza Under Attack" etiketlerini kullandı.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Bu paylaşımlar nedeniyle Ludwigshafen Asliye Mahkemesi, sanığı Alman Ceza Kanunu'nun anayasa karşıtı örgütlerin sembollerinin kullanılmasını düzenleyen 86a maddesi kapsamında iki ayrı davada toplam 2 bin 400 avro para cezasına çarptırdı. Ancak dosya temyiz üzerine Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin önüne geldi.

Yüksek Mahkeme, 24 Haziran 2026 tarihli kararında ilk derece mahkemesinin hükmünü bozarak sanığın her iki suçlamadan da beraatine karar verdi. Mahkeme, olayda kullanılan gamalı haç ve diğer Nazi sembollerinin Nazi ideolojisini övme, meşrulaştırma ya da yayma amacı taşımadığını, aksine bu ideolojiyi açık biçimde reddeden ve İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonlarını sert şekilde eleştiren bir siyasi mesajın parçası olduğunu değerlendirdi.

"NEFRET SÖYLEMİ TAŞIMIYOR"

Kararda, söz konusu görsellerin ilk bakışta dahi Nazi suçlarını meşrulaştırmadığının ve Nazi ideolojisine destek vermediğinin anlaşılabildiği belirtildi. Mahkeme, Alman Ceza Kanunu'nun 86a maddesinin ifade özgürlüğü ilkesi gözetilerek dar yorumlanması gerektiğini vurgulayarak, bir sembolün Nazi ideolojisini eleştirmek, reddetmek veya kınamak amacıyla açık şekilde kullanılması halinde bunun tek başına suç oluşturmayacağını ifade etti.

Yargıçlar ayrıca incelenen paylaşımların halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini, Holokost'u önemsiz göstermediğini ve Yahudileri hedef alan nefret söylemi niteliği taşımadığını değerlendirdi. Kararda, paylaşımların doğrudan İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik sert siyasi eleştiriler içerdiği, kamu barışını bozacak nitelikte olmadığı ve ceza hukuku kapsamında cezalandırılamayacağı sonucuna varıldı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Özellikle ikinci paylaşımda gamalı haç ile Davut Yıldızı'nın birlikte kullanılmasının da Nazi ideolojisine destek değil, ona yönelik açık bir karşı duruş olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten mahkeme, sanığın her iki dosyada da beraatine hükmetti. Karar, Almanya'da ifade özgürlüğünün sınırları ile Nazi sembollerinin hangi koşullarda suç teşkil edeceğine ilişkin emsal niteliğinde değerlendirmelere yol açtı. (AA)