Trump bu sefer de Hürmüz Boğazı'na göz koydu! Yeni ismi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la devam eden savaş üzerinden hem Tahran’a hem de yaklaşan ara seçimler öncesinde Amerikan seçmenine mesajlar verdi. Teksas’ın Dallas kentinde Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçim kongresinin açılışında konuşan Trump, İran’ın artık ABD karşısında eski gücünü koruyamadığını savundu.

İran’la savaşı değerlendiren Trump, Washington’ın çatışmada üstün durumda olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı, savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarında da ciddi bir düşüş yaşanacağını savunarak, “Bu savaşı kazanacağız. Zaten kazanıyoruz” dedi.

HÜRMÜZ ÇIKIŞI

Trump’ın konuşmasındaki en dikkat çekici çıkış ise stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı hakkında oldu. Boğazın ABD tarafından kontrol edildiğini iddia eden Trump, “Hürmüz Boğazı’nı biz kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bununla da yetinmeyen Trump, Hürmüz Boğazı’nın adının değiştirilmesini istedi. ABD Başkanı, “Bence bundan sonra Hürmüz Boğazı’na ‘Trump Boğazı’ demeliyiz” diye konuştu.

Trump, bu isim değişikliğinden kendisinin de bir “kazanım” elde etmesi gerektiğini söyleyerek, “Oradan bir kazanım sağlamalıyım. Trump Boğazı ismi gibi” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca ironik bir ifadeyle İranlı liderlerin de böyle bir değişiklikten memnuniyet duyacağını söyledi.

“ARTIK ZORBA DEĞİLLER”

Trump, İran’ın askeri ve siyasi açıdan büyük ölçüde zayıfladığını da savundu. Tahran yönetiminin bölgedeki etkisinin sona erdiğini ileri süren Trump, İran’ın parçalanmakta olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı, “51 yıldır Ortadoğu’nun zorbası olan bir ülkeydiler, ama artık zorba değiller” sözleriyle İran’a yönelik sert eleştirilerini sürdürdü.

Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin sözleri ise küresel enerji ticaretinin kritik güzergâhlarından birinin savaşın merkezindeki konumunu yeniden gündeme getirdi. Hürmüz, Körfez’deki petrol ve enerji sevkiyatının dünyaya ulaştırılmasında hayati öneme sahip bulunuyor.

SEÇİM ÖNCESİ 5 BİN DOLAR VAADİ

Trump’ın Dallas’taki konuşmasının bir diğer dikkat çeken bölümü ise Kasım ayında yapılacak ara seçimlere yönelik ekonomik vaadi oldu.

Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da çoğunluğu kazanması halinde Amerikan vatandaşlarına doğrudan ödeme yapılacağını açıklayan Trump, “Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi’ni hem de Senato’yu kazanırsa, muazzam ekonomik başarımız sayesinde, ABD’deki her yetişkin vatandaşa 5 bin dolar temettü dağıtacağım” dedi.

Trump, söz konusu paranın ülke ekonomisi içerisinde kullanılmasını istediğini belirterek, “Tek şartım, elde edilecek paranın ABD’de harcanması” ifadelerini kullandı.

Trump böylece Dallas’taki konuşmasında bir yandan İran’a karşı yürütülen savaşı savunurken diğer yandan yaklaşan ara seçimler için seçmenlere doğrudan ekonomik vaat sundu.

Ancak 5 bin dolarlık ödemenin nasıl finanse edileceğine ilişkin ayrıntı vermemesi, Trump’ın açıklamasının en önemli soru işaretlerinden biri olarak öne çıktı.