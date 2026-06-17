Trump geç geldiği G7 toplantısına 'patron benim' sözleri ile girdi! Herkes de gülüştü...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde gerçekleşen G7 zirvesi, dikkat çekici sahnelere ve liderler arasındaki renkli diyaloglara sahne oldu. Zirvenin en dikkat çeken anlarından biri ABD Başkanı Donald Trump’ın toplantı salonuna girişi sırasında yaşandı. Toplantıya 1 saat geç kalan Trump, liderlerin bulunduğu odaya “Ben patronum” sözleriyle giriş yaparken bu çıkış salonda gülüşmelere yol açtı.

TRUMP'IN NÜKLEER ANLAŞMASINA DESTEK

Toplantıda G7 ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürüttüğü geçici nükleer anlaşma taslağına destek vererek, Tahran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemenin “tarihi bir fırsat” olduğunu açıkladı. Liderler, anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtse de, anlaşmanın resmi metni henüz ne Washington ne de Tahran tarafından kamuoyuyla paylaşılmış değil.

G7 bildirisine göre söz konusu taslak, İran’ın nükleer silah geliştirme kapasitesinin tamamen sınırlandırılmasını ve bölgesel gerilimin azaltılmasını hedefliyor. Bunun yanında liderler, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin yeniden güvenli şekilde açılması için uluslararası bir deniz görev gücü kurulmasını da destekledi.

"ANLAŞMANIN ÇÖKECEĞİNE İNANMIYORUM"

Öte yandan İran tarafı, İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonlarının anlaşma ruhuna aykırı olduğunu savunarak, çatışmaların sürdüğü bir ortamda sürecin sağlıklı ilerleyemeyeceğini belirtiyor. Buna karşılık G7 ülkeleri, Lübnan’ın toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede silahsızlanma sürecine destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarına ilişkin temkinli bir değerlendirme yaparak, gelişmelerden “memnun olmadığını” ifade etti. Ancak Trump, buna rağmen anlaşmanın tamamen çökeceğine inanmadığını ve sürecin devam edebileceğini söyledi.

KÜRESEL GÜNDEM: UKRAYNA VE ÇİN

Zirvenin diğer önemli başlıkları arasında Ukrayna’ya yönelik askeri ve ekonomik desteğin artırılması, Rusya’ya karşı yaptırımların genişletilmesi ve Çin’in küresel piyasalarda uyguladığı sübvansiyon politikalarının yarattığı rekabet baskısı yer aldı. Liderler, özellikle sanayi üretimi ve ticaret dengeleri konusunda daha koordineli bir tutum benimsenmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.