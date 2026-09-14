Tinder aşkı başına iş açtı! NATO subayının sevgilisi Rus casusu şüphesiyle mercek altında

İngiltere’de NATO’nun en kritik askeri merkezlerinden birinde görev yapan üst düzey İspanyol deniz subayının özel hayatı, sevgilisi hakkında ortaya atılan Rusya bağlantısı iddialarının ardından uluslararası bir güvenlik meselesine dönüştü.

RUS İSTİHBARATI ŞÜPHESİ

The Telegraph’ın mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan İspanyol subay 2024’ün sonlarında Tinder üzerinden tanıştığı Janina White ile ilişki yaşamaya başladı. Sovyetler Birliği döneminde doğan, İngiltere ve Polonya vatandaşlığı bulunan 49 yaşındaki White hakkında ilerleyen süreçte Rus istihbaratıyla bağlantılı olabileceğine ilişkin şüpheler ortaya çıktı.

İddialar üzerine hem NATO hem de İspanyol makamları ayrı güvenlik soruşturmaları başlattı. Ancak soruşturmalar White’ın Rusya adına casusluk yaptığına ilişkin kesin bir sonuca ulaşmadı.

NATO'NUN EN HASSAS MERKEZLERİNDEN BİRİNDE GÖREV YAPIYORDU

İspanyol subay, söz konusu dönemde İngiltere’nin Hertfordshire bölgesindeki Northwood Karargâhı’nda bulunan NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nda görev yapıyordu.

Northwood, NATO açısından son derece hassas görevlerin yürütüldüğü merkezlerden biri. Karargâh, İngiltere çevresindeki deniz faaliyetlerinin yanı sıra Rus denizaltıları ve savaş gemilerinin hareketlerini takip ediyor, ayrıca Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı öne sürülen “gölge filo” tankerleriyle ilgili faaliyetleri izliyordu.

Dolayısıyla subayın görev alanı, Rusya’nın deniz faaliyetleri ve yaptırımlardan kaçınma girişimleri gibi NATO açısından stratejik önem taşıyan konuları kapsıyordu.

İLİŞKİ HIZLA İLERLEDİ

İki çocuk babası olan subayın, eşinden ayrılmasının ardından White ile ilişkiye başladığı belirtildi. Çiftin ilişkisi Ekim 2024’te başladı. White’ın anlatımına göre tanışmalarından yaklaşık iki hafta sonra Londra’nın batısındaki Ruislip’te bulunan iki yatak odalı eve birlikte taşındılar.

İlişkinin kısa sürede ciddi bir boyuta ulaştığı, çiftin ortak banka hesabı açtığı, birlikte tatil planları yaptığı ve çocuk sahibi olmayı düşündüğü aktarıldı.

ŞÜPHELER 2025'İN İLK AYLARINDA GÜNDEME GELDİ

İlişki devam ederken 2025’in ilk yarısında NATO içerisinde White hakkında güvenlik endişeleri oluşmaya başladı.

İspanyol makamları subayın ulusal güvenlik yetkisini askıya aldı. Northwood üssünün komutanı da 19 Haziran 2025’te soruşturmadan haberdar edilmesinin ardından subayın üs giriş kartını iptal etti.

İspanyol subayın NATO’daki görevi ise 29 Temmuz 2025’te sona erdirildi. Subay daha sonra İspanya’ya döndü.

NORTHWOOD'DAKİ NOEL PARTİSİ DE DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de White’ın Northwood Karargâhı’na girişiydi.

Mahkeme belgelerine göre İspanyol subay, 12 Aralık 2024’te White için bir günlük refakatli ziyaretçi kartı çıkardı. White, Northwood’da subay ve astsubayların sosyal tesisinde düzenlenen Noel partisine katıldı.

Bu ziyaret, White’ın NATO tesisine ilk ve son teması olmadı.

White daha sonra eski partnerinin giriş yetkisinin iptal edilmesinden bir gün sonra, Portekiz’in Oeiras kentindeki NATO deniz karargâhına birlikte gittiklerini anlattı.

İki gün boyunca burada kaldığını belirten White, güvenli bölgelere hiçbir zaman girmediğini savundu.

White, “Ben havuz kenarında kahve ve çay içiyordum. Gizli tesislere hiçbir zaman erişmedim” dedi.

ÜSSE YENİDEN GİRME GİRİŞİMİ

Dosyadaki bir başka olay ise 26 Ağustos 2025’te yaşandı.

Mahkeme belgelerine göre İspanyol subay, White ve üçüncü bir kişiyle birlikte Northwood üssüne yeniden girmeye çalıştı.

Subayın daha önce askıya alınan giriş kartına rağmen kartını kaybettiğini söylediği ve üç kişi için ziyaretçi kartı talep ettiği belirtildi.

Ancak güvenlik görevlileri grubun üsse girişine izin vermedi.

White’ın bölgeden ayrılmayı reddetmesinin ardından polis çağrıldı. Buna rağmen olayla ilgili herhangi bir gözaltı yapılmadı.

White, o sırada eski partnerini hukuki açıdan temsil ettiğini ve üsse yalnızca bazı kişisel eşyalarını almak amacıyla gittiklerini ileri sürdü.

“RUS CASUSU DEĞİLİM”

White hakkındaki iddiaların temelinde Rusya doğumlu olması ve eski partnerinin NATO’daki hassas görevi bulunurken Rusya ile bağlantılarının bulunduğundan şüphelenilmesi yer aldı.

White ise bütün suçlamaları reddetti. “Rus casusu olmadığımı kesin olarak biliyorum” diyen White, kendisine Rus kökeni nedeniyle ayrımcılık yapıldığını savundu.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na karşı ayrımcılık davası açan White, kendisi hakkında “olumsuz güvenlik riski” değerlendirmesi yapılmasına itiraz etti.

White, “Bütün devlet mekanizması bana düşmanmışım gibi davrandı. Bu kararın neden ve kim tarafından verildiğini öğrenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

BU KEZ RUSYA'DA SORGULANDIĞINI İDDİA ETTİ

Olayın dikkat çekici bir diğer boyutu ise White’ın daha sonra Rusya’da yaşadığını öne sürdüğü olay oldu.

White, hasta babasını ziyaret etmek amacıyla St. Petersburg’a gittiğini ve burada kendisini Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olarak tanıtan “Andrei” isimli bir kişinin kendisini bir kafede yaklaşık iki saat boyunca sorguladığını iddia etti.

White’a göre Rus istihbarat görevlisi, eski sevgilisinin NATO’daki görevi, hakkında yürütülen güvenlik soruşturması ve ilişkinin nasıl başladığı hakkında sorular yöneltti.

White ise eski partnerinin görevine ilişkin ayrıntıları bilmediğini söyledi.

“Evde onun işi hakkında konuşulmaması konusunda bir kuralımız vardı” diyen White, yalnızca eski partnerinin Rusya’nın gölge filosu ve denizaltılarıyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü bildiğini savundu.

White’ın bu anlatımı, soruşturmanın iki tarafında da dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı: İngiliz ve NATO makamları White’ın Rusya bağlantısından şüphelenirken White da Rusya’ya yaptığı ziyarette kendisini FSB görevlisi olarak tanıtan biri tarafından sorgulandığını öne sürdü.

“İSTENMEYEN BİR YABANCI GİBİ DAVRANDILAR”

Soruşturmanın İspanyol subayın kariyeri ve aile hayatı üzerinde de ciddi etkiler yarattığı belirtildi.

35 yıllık askeri kariyerinin ardından dışlandığını savunan subay, İngiliz donanmasından Koramiral Mike Utley’e gönderdiği bir e-postada kendisine “sistematik biçimde sosyal ve mesleki izolasyona” maruz bırakıldığını ileri sürdü.

Subay, meslektaşlarının kendisini dışladığını ve çocuklarının dahi diğer askeri ailelerin çocukları tarafından sosyal çevreden uzaklaştırıldığını iddia etti.

Kendisine “bir meslektaş değil, istenmeyen bir yabancı” gibi davranıldığını söyledi.

"GİZLİ BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Sözcüsü Tim Pietrack, personelin özel meseleleri hakkında yorum yapmadı.

Pietrack bununla birlikte NATO’nun müttefik personelin korunması, gizli bilgilerin güvenliğinin sağlanması ve ittifak içerisindeki güvenin korunmasına bağlılığının sürdüğünü belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise devam eden hukuki süreçler nedeniyle konuya ilişkin açıklama yapmasının uygun olmayacağını bildirdi.

Hertfordshire Polisi de Northwood’da yaşanan olay nedeniyle ekiplerin bölgeye çağrıldığını, ancak herhangi bir gözaltı yapılmadığını doğruladı.

CASUSLUK İDDİASI KANITLANMADI

Dosyanın en önemli noktalarından biri ise White hakkında ortaya atılan şüphelerin şu ana kadar bir casusluk suçlamasına dönüşmemiş olması.

White casusluk nedeniyle tutuklanmadı ve hakkında Rusya adına ajanlık yaptığı sonucuna varılmış bir soruşturma bulunmuyor.

Buna karşın NATO’nun Rusya’nın deniz faaliyetlerini yakından izleyen hassas bir merkezinde görev yapan bir subayın özel hayatının güvenlik soruşturmasına dönüşmesi, olayın ittifak açısından neden bu kadar ciddi ele alındığını ortaya koydu.

White ise hakkındaki güvenlik değerlendirmesine karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor.