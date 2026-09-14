NATO savaş uçakları havalandı! İHA alarmının altından şaşırtan gerçek çıktı

Litvanya’da hava sahasında tespit edilen tanımlanamayan bir cisim kısa süreli paniğe neden oldu. Radar kayıtlarında cismin insansız hava aracı (İHA) olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine başkent Vilnius ve çevresinde sarı alarm verildi.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi (NKVC), yerel saatle 12.56’da ülkenin hava sahasında kaynağı belirlenemeyen bir cisme ilişkin sinyal alındığını açıkladı. Söz konusu tespit, olası bir hava tehdidi ihtimalini gündeme getirdi.

Sinyalin alınmasından yalnızca üç dakika sonra, saat 12.59’da Vilnius ve çevresinde hava tehdidine karşı sarı alarm seviyesine geçildi.

NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Radar verilerinde görülen cismin İHA olabileceği değerlendirilirken, cismin ne olduğunun belirlenmesi için Litvanya’da görev yapan NATO savaş uçakları havalandı.

Hava sahasında yapılan inceleme sırasında şüpheli radar izinin kaynağı araştırıldı. Bu süreçte güvenlik amacıyla Vilnius Havalimanı'ndaki uçuşlar da geçici olarak durduruldu.

Ancak yapılan kontroller sonucunda korkulan olmadı.

İHA SANILAN CİSİM KUŞ SÜRÜSÜ ÇIKTI

NATO savaş uçaklarının yaptığı incelemenin ardından radarların tespit ettiği cismin bir İHA olmadığı belirlendi. Alarmın kaynağının bir kuş sürüsü olduğu ortaya çıktı.

NKVC, ilk radar görüntülerinde kuş sürülerinin İHA'lara benzer izler bırakabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle ilk aşamada hava sahasındaki hareketliliğin olası bir insansız hava aracı tehdidi olarak değerlendirilmesinin ardından gerekli güvenlik önlemleri devreye sokuldu.

Yaklaşık 40 dakika süren hava alarmı daha sonra kaldırıldı. Alarm nedeniyle geçici olarak kapatılan Vilnius Havalimanı'ndaki uçuşlar da normal seyrine döndü.