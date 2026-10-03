Terörist pilot baltayla saldırmış!

Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında 30 Eylül'de yaşanan kokpit arbedesine ilişkin soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. BAE Başsavcılığı, yardımcı pilotun uçuş sırasında kaptan pilota kokpitte bulunan acil durum baltasıyla saldırdığını ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.

BAE Başsavcısı Hamad Seyf eş-Şamisi tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın yardımcı pilotun eylemini uçuş sırasında uygulamaya koyduğunu ortaya çıkardığı belirtildi. Şamisi, olayın “terör eylemi” girişimi kapsamında soruşturulduğunu duyurdu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Başsavcılık, saldırının nedenini ve arkasında herhangi bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Teknik incelemelerin yanı sıra olayla ilgili fiziksel ve dijital delillerin de analiz edildiği bildirildi. Nihai bulguların tüm işlemler tamamlandıktan sonra kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

182 KİŞİLİK UÇAKTA KOKPİT SAVAŞI

Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan FZ1073 sefer sayılı Boeing 737 MAX, uçuş sırasında kokpitte çıkan kavganın ardından rotasını değiştirdi ve Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına acil iniş yapmıştı.

Uçakta 182 kişinin bulunduğu ve yolcuların büyük bölümünün İsrail vatandaşı olduğu bildirildi. Saldırı sırasında kaptan ile yardımcı pilotun yaralandığı, uçaktaki diğer personel ve yolcuların müdahalesiyle saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Yedek pilotun da uçağın kontrolünün yeniden sağlanmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Uçak Suudi Arabistan'a yönelmeden önce transponder üzerinden önce “7700” genel acil durum kodunu, kısa süre sonra ise uçak kaçırma durumlarında kullanılan “7500” kodunu göndermişti. Bu durum, olayın ilk saatlerinde kaçırma girişimi ihtimalinin gündeme gelmesine yol açtı.

Uçağın acil inişinin ardından Suudi makamları tarafından yürütülen ilk incelemelerde de yardımcı pilotun kaptana saldırdığı ve iki pilotun da yaralandığı açıklanmıştı.

YARDIMCI PİLOTUN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayla ilgili kaynaklara göre saldırganın 29 yaşındaki Umman vatandaşı Hamam el-Hammami olduğu bildirildi. Reuters'a konuşan doğrudan bilgi sahibi bir kaynak da yardımcı pilotun kimliğini doğrularken, BAE makamlarının henüz bu kimlik bilgisini resmi olarak açıklamadığı belirtildi.

El-Hammami'nin geçmişiyle ilgili ise çok daha dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.

Çeşitli güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, el-Hammami'nin daha önce Umman'da aşırılıkçı görüşleri nedeniyle uçuş görevinden uzaklaştırıldığı ve uçuş yapmasının engellendiği öne sürüldü. Associated Press de yardımcı pilotun geçmişte Umman'da aşırılıkçı eğilimlerden şüphelenilmesi nedeniyle uçuş yasağıyla karşılaştığını aktardı.

Bazı uluslararası haberlerde el-Hammami'nin Suriye'de bulunduğu ve bu dönemde radikal grupların etkisine girmiş olabileceği iddiaları da yer aldı. Ancak bu iddiaların soruşturma tarafından kesin biçimde doğrulanmadığı vurgulanıyor.

SOSYAL MEDYA GEÇMİŞİ DE MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın yalnızca uçaktaki saldırıya değil, yardımcı pilotun geçmişine ve dijital izlerine de yöneldiği bildirildi.

Indian Express, el-Hammami'ye ait olduğu öne sürülen ve sonradan silinen yaklaşık 3 bin sosyal medya paylaşımının incelendiğini aktardı. Haberde bazı paylaşımların sert dini görüşler ve kadınların çalışma hayatına ilişkin radikal ifadeler içerdiği iddia edildi.

Yine aynı haberde, saldırının ardından el-Hammami'nin LinkedIn hesabında İslamcı militan figürlerin yer aldığı bir paylaşımın görüldüğü öne sürüldü. Ancak bu dijital materyallerin saldırının motivasyonunu kesin biçimde ortaya koyduğu henüz resmi olarak açıklanmadı.

“TEK BAŞINA MI HAREKET ETTİ?”

Soruşturmanın en kritik başlıklarından biri ise saldırının tek kişinin eylemi olup olmadığı.

BAE makamları, yardımcı pilotun motivasyonunu, saldırının önceden planlanıp planlanmadığını ve herhangi bir kişi ya da örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığını araştırıyor. Yetkililer özellikle fiziksel ve dijital delillerin incelenmesiyle olayın bütün boyutlarının ortaya çıkarılacağını belirtiyor.

İsrailli yetkililerin de BAE öncülüğündeki soruşturmaya katılacağı bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce olayda uçağın düşürülmeye çalışıldığına işaret eden bulgular bulunduğunu söylemiş, saldırının arkasında başka kişi veya yapıların bulunup bulunmadığının araştırılacağını belirtmişti.

Flydubai TEL AVİV UÇUŞLARINI DURDURDU

Olayın ardından Flydubai, Tel Aviv seferlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

Şirket ilk açıklamasında kokpitte yaşanan arbedenin nedeninin henüz belirlenemediğini belirtmişti. BAE'nin son açıklaması ise olayın basit bir pilot kavgasından çok daha ciddi bir soruşturma kapsamında ele alındığını ortaya koydu.